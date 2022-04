Víme, kdo je agresor. Běžence z Ukrajiny vítáme, zní z Francie před volbami

„Už jsem se ptal na radnici, jak mohu pomoci. Nabízeli jsme i část domu, že bychom ubytovali ukrajinskou rodinu, pokud by měl někdo zájem. Ale na radnici mi řekli, že je to celé centralizované a že v případě, že by potřebovali ubytování mimo státní zařízení, že se mi ozvou,“ popisuje Frédéric. „A mám pocit, že mnoho Francouzů je na tom stejně. Chceme pomoci.“

Válka na Ukrajině vyvolala mezi Francouzi silnou vlnu sounáležitosti s uprchlíky. Podle deníku La Croix již v zemi nabídly ubytování pro Ukrajince desetitisíce rodin napříč celou zemí. Ze čtyř milionů uprchlíků před válkou však zatím do Francie podle deníku Le Monde dorazilo zhruba jen 36 tisíc Ukrajinců. „Značná část z nich však zemí pouze projíždí dál například do Španělska či Anglie, kde mají rodiny,“ upozorňuje deník. I tak se ale vláda v Paříži rozhodla připravit systém pomoci lidem prchajícím před válečným konfliktem. Již nyní by v zemi bylo možné ubytovat zhruba sto tisíc lidí.

„Vláda dokonce krátce po začátku invaze rozhodla, že Ukrajinci budou mít stejné možnosti, jako by měli občané Evropské unie, co se týče příspěvků na bydlení nebo přístupu ke zdravotnictví či získání práce,“ zmiňuje Frédéric, který pracuje na Pole Emploi, ekvivalentu českého úřadu práce.

Rozdíly mezi tím, jak Francouzi vnímají uprchlíky z Ukrajiny oproti těm přicházejícím ze severu Afriky či Blízkého východu, jsou markantní. „Lidé se mobilizují mnohem rychleji než samotné úřady. Nikdy jsem nic takového nezažil,“ říká student politologie Julien, který organizuje sbírku oblečení pro uprchlíky.

Francie má dlouhodobou zkušenost s imigrací ze zemí severní Afriky a v posledních letech zde značně roste protiimigrační nálada, což se projevuje i na volebních preferencích. Do víkendových prezidentských voleb míří hned dva kandidáti krajní pravice, kteří chtějí omezit imigraci do Francie; kandidátka za hnutí Národní sdružení Marine Le Penová a bývalý komentátor Éric Zemmour.

Dohromady by tito dva kandidáti měli podle posledních sondáží získat přes třicet procent hlasů voličů. I proto řadu komentátorů otevřenost Francouzů vůči ukrajinským uprchlíkům překvapila.

„Rozhodně pomáhá to, že jde o křesťany, Evropany, kteří s námi sdílejí hodnoty,“ vysvětluje Pierre, který je již v důchodu, ale dříve pracoval jako stavař.

Pomáháme, protože dobře chápeme

Ne všichni však jeho názor sdílejí. „Je zde podle mě několik faktorů, které přispívají k tomu, že Francouzi jsou otevřenější k přijímání uprchlíků, než tomu bylo u dřívějších konfliktů,“ upozorňuje šedesátiletý Éric, který působí jako kněz v Lyonu. „Jednak nám tato válka v mnohém připomíná hrůzy druhé světové. Připomíná to, jak byla Francie napadena Německem. Ale za druhé, a to považuji za mnohem důležitější, je zde fakt, že víme, kdo je zlý a naopak komu máme pomoci. Najednou je konflikt černobílý a nemá to nic společného s tím, že jde o nám blízkou národnost.“

Podle něj bylo pro Francouze vždy složité zjistit, na čí straně je potřeba stát, ať už šlo o relativně nedávné konflikty na Blízkém východě či o válku v tehdejší Jugoslávii v devadesátých letech.

„Nepamatuji si, že by nějaký konflikt vyvolal takovouto reakci. A myslím, že je to do značné míry způsobené právě tím, že není potřeba chápat nuance regionu. Nepotřebujeme vědět, jestli zde jsou sunnité a šíité či na hranicích další mocnosti, které měly vliv na vznik dané občanské války. V tuto chvíli prostě víme, že Rusko je agresor a Ukrajina oběť,“ konstatuje kněz.

„Možná je to ve výsledku mnohem složitější situace, než si myslíme. Možná že měli Rusové pocit ohrožení ze Západu, ale v dnešní době prostě není možné řešit problémy zbraněmi. A myslím, že to Francouzi vnímají. A stejně tak vnímají to, jak blízko se tento konflikt odehrává. Dnes je to Ukrajina, zítra Polsko a kde se Rusko zastaví? I to možná hraje svou roli. A rozhodně nejde jen o to, že Ukrajinci jsou křesťani.“