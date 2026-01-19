Socialista, nebo lídr krajní pravice. Novým prezidentem Portugalska bude opozičník

Autor: ,
  8:24aktualizováno  8:24
Postup do druhého kola prezidentských voleb v Portugalsku mají po sečtení téměř všech okrsků jistý socialista a bývalý vicepremiér António José Seguro a lídr krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Oba kandidáti jsou v opozici. Premiér Luís Montenegro uvedl, že politický tábor jeho vlády nebude ve druhém kole zastoupen, a zatím neoznámil, koho v hlasování 8. února podpoří.
Lídr krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura postoupil do druhého...

Lídr krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura postoupil do druhého kola prezidentské volby v Portugalsku. (19. ledna 2026) | foto: Reuters

Bývalý vicepremiér António José Seguro postoupil do druhého kola prezidentské...
André Ventura, předseda strany Chega, hovoří během závěrečného hlasování o...
Vůdce krajně pravicové strany Chega, André Ventura (uprostřed), gestikuluje...
Lídr portugalské krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura (11. března...
13 fotografií

Po sečtení všech okrsků na portugalském území a téměř všech v zahraničí měl Ventura s 23,5 procenta hlasů náskok sedmi procentních bodů nad třetím kandidátem a liberálním europoslancem Joãoem Cotrimem de Figueiredo. Seguro obsadil první místo s 31 procenty hlasů.

„Náš politický prostor nebude v tomto druhém kole zastoupen,“ uvedl Montenegro poté, co bylo jasné, že kandidát podporovaný jeho stranou Luís Marques Mendes skončil s 11 procenty hlasů až na pátém místě. Podle premiéra je to výsledkem roztříštěnosti středových sil.

Žádný z větších kandidátů zatím neohlásil podporu pro Segura či Venturu. Průzkumy ale ukazovaly, že Ventura má obtíže rozšířit svou voličskou základnu a se Segurem by tedy v druhém kole prohrál.

V neděli přišlo k volbám zhruba 53 procent voličů. To je výrazně více než v roce 2021, kdy hlasovalo na 40 procent voličů. Před pěti lety vyhrál již v prvním kole se 60 procenty preferencí současný prezident Marcelo Rebelo de Sousa, který obhajoval mandát. Ventura kandidoval i před pěti lety, kdy dostal 12 procent hlasů.

