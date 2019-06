Při dalším masakru v Mali zemřelo nejméně 95 lidí, počet obětí pravděpodobně poroste

BAMAKO Nejméně 95 lidí zemřelo v noci na pondělí při útoku ozbrojenců na vesnici Sobane-Kou v centrální části Mali, obývanou příslušníky etnika Dogonů. Počet obětí pravděpodobně poroste, úřady v předběžné bilanci hovoří také o 19 pohřešovaných. K masakru se zatím nikdo nepřihlásil, zahraniční zpravodajské agentury v něm vidí možné pokračování sporů o vodu a půdu mezi Dogony a pastevci z národa Fulbů.

Nejmenovaný malijský bezpečnostní zdroj agentuře AFP řekl, že vesnice se třemi sty obyvateli byla při nočním útoku částečně srovnána se zemí. Ozbrojenci podle všeho stříleli místní obyvatele a zapalovali jejich domy.



„Při populaci asi 300 obyvatel se při kontrole přihlásilo jen 50,“ citovala agentura Reuters starostu regionálního centra Sangha Aliho Dolu. Ten potvrdil, že bylo nalezeno 95 ohořelých těl, konečná bilance ale podle něj bude vyšší, neboť vesnice byla v tu chvíli stále v plamenech.

Malijská vláda útok potvrdila, co se týče identity útočníků ale uvedla pouze to, že podezírá teroristy. „Vláda Mali vyjadřuje truchlícím rodinám nejhlubší soustrast a ujišťuje, že podnikne všechny kroky, aby pachatele tohoto masakru zadržela a potrestala,“ uvádí se v oficiálním prohlášení. Do zasažené oblasti byly vyslány posily a bezpečnostní složky uvedly, že spustily rozsáhlou pátrací operaci.

Při střetech mezi dogonskými lovci a pastevci z etnika Fulbů zemřely v Mali od ledna stovky lidí. Letos v březnu zemí otřásl jeden z nejhorších útoků, při němž ozbrojenci z kmene Dogonů zabili 157 lidí, převážně Fulbů. Někteří lídři fulbské komunity slibovali, že událost nenechají bez odvety.

V reakci na tento masakr odvolal prezident Ibrahim Boubacar Keita tři armádní generály a následně padla i malijská vláda. Parlament jí vyslovil nedůvěru právě kvůli neschopnosti odzbrojit milice a vypořádat se s hrozbou islamistických radikálů na severu země.

Podle agentury AP násilí mezi jednotlivými komunitami v centrálním Mali v posledních letech graduje a vše vyhrocuje přítomnost islámských radikálů, kteří se z dřívějších bašt na severu přesouvají směrem na jih. Islamisté napětí mezi kmeny využívají k rozšiřování svých řad, přičemž nabírají nové bojovníky hlavně mezi Fulby, uvedla AFP.

Generální tajemník OSN António Guterres v květnu ve své zatím poslední zprávě o Mali varoval, že vláda musí zbavit etnické milice zbraní, aby předešla další eskalaci a „páchání ukrutností“. Násilnosti v centrální části Mali vyhnaly podle zprávy z domovů na 60 000 lidí.