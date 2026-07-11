Policie potvrdila smrt pilota a dalších nejméně devíti lidí na palubě. Jejich státní příslušnost ani příčiny nehody úřady nezveřejnily. Podle letového seznamu, který získal web CBS News, byli na palubě členové hudební skupiny Da Pond Band.
Bahamský premiér Philip Brave Davis původně uvedl, že jeden člověk přežil, ale později na tiskové konferenci potvrdil, že osoba na následky zranění zemřela.
Neštěstí se odehrálo v severní části Androsu, největšího ostrovního souostroví Baham. Letoun Cessna 402 místní letecké společnosti Flamingo Air byl na cestě z mezinárodního letiště v hlavním městě Nassau na letiště San Andros.
„Podle dostupných informací se letadlo dostalo do potíží a krátce před přistáním se zřítilo do křovin,“ stojí v prohlášení úřadu pro vyšetřování leteckých nehod AAIA.
Letecká společnost oznámila, že spolupracuje s příslušnými úřady na objasnění okolností nehody. Ve stejný den podle bahamského ministerstva dopravy na jiném letadle téže společnosti vypukl požár. Podle médií letecká společnost dostala nařízeno dočasně přerušit provoz všech svých letadel.
Letadlo bylo na cestě do Mayaguany, když pilot nahlásil problém a vrátil se do Nassau. Poté, co letadlo přistálo a cestující vystoupili z paluby, začalo hořet, uvedla místní činitelka.