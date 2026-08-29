Noční ruský útok u Buči zabil 27 lidí včetně starosty, jenž pomáhal po první vlně dronů

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  11:10aktualizováno  11:25
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Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 lidí bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 dospělých i dětí. Uvedl v sobotu šéf správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko. Mezi obětmi je podle něj i starosta Dmytrivska Taras Didyč, který pomáhal s evakuací po první vlně útoku.

Válka na Ukrajině

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Ruský dron v pátek pozdě večer zasáhl sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy, sdělily podle agentury AFP místní úřady. Poškozeno bylo nejméně 50 obytných budov.

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„Bohužel v tuto chvíli evidujeme 27 mrtvých. A toto číslo nemusí být konečné,“ informoval Tkačenko.

Zavraždený starosta Dmytrivska Taras Didyč

„Okolní infrastruktura utrpěla značné škody: poškozeny byly obytné budovy i domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením,“ napsal na sociální síti Telegram prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezident uvedl, že ve vesnici Myla byl zasažen sklad, „po čemž následovala detonace“. Podrobnosti o daném místě neposkytl, avšak ve stejném sdělení napsal, že bylo zahájeno trestní řízení kvůli podezření z úřední nedbalosti. „Existují předpisy – munice se nesmí skladovat v blízkosti domů ani jiných obytných oblastí,“ napsal Zelenskyj.

Ruské silové složky v březnu 2022 v Buči na předměstí Kyjeva hromadně vraždily civilisty, připomínají agentury. Po stažení ruských vojsk tu byly objeveny stovky mrtvých těl na ulicích a v masových hrobech.

Téměř nepřetržité letecké poplachy v Kyjevě trvají již třetím dnem. Ochromují ekonomiku ukrajinského hlavního města a vážně narušují život civilního obyvatelstva.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.

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Následky nočního ruského útoku na oblast u ukrajinské Buči v Kyjevské oblasti (29. srpna 2026)
Následky nočního ruského útoku na oblast u ukrajinské Buči v Kyjevské oblasti (29. srpna 2026)
Následky nočního ruského útoku na oblast u ukrajinské Buči v Kyjevské oblasti (29. srpna 2026)
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