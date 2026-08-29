Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ruský dron v pátek pozdě večer zasáhl sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy, sdělily podle agentury AFP místní úřady. Poškozeno bylo nejméně 50 obytných budov.
„Bohužel v tuto chvíli evidujeme 27 mrtvých. A toto číslo nemusí být konečné,“ informoval Tkačenko.
„Okolní infrastruktura utrpěla značné škody: poškozeny byly obytné budovy i domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením,“ napsal na sociální síti Telegram prezident Volodymyr Zelenskyj.
Prezident uvedl, že ve vesnici Myla byl zasažen sklad, „po čemž následovala detonace“. Podrobnosti o daném místě neposkytl, avšak ve stejném sdělení napsal, že bylo zahájeno trestní řízení kvůli podezření z úřední nedbalosti. „Existují předpisy – munice se nesmí skladovat v blízkosti domů ani jiných obytných oblastí,“ napsal Zelenskyj.
Ruské silové složky v březnu 2022 v Buči na předměstí Kyjeva hromadně vraždily civilisty, připomínají agentury. Po stažení ruských vojsk tu byly objeveny stovky mrtvých těl na ulicích a v masových hrobech.
Téměř nepřetržité letecké poplachy v Kyjevě trvají již třetím dnem. Ochromují ekonomiku ukrajinského hlavního města a vážně narušují život civilního obyvatelstva.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.