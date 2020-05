Při pádu letadla v Pákistánu zemřela i známá modelka a herečka Zara Abidová

Mladá herečka měla podle informací z médií při nehodě letadla pákistánských aerolinek, při níž zemřelo 97 lidí, sedět ve 24. řadě u okénka. Dívka se vracela z Láhauru, odkud pocházela, do metropole Karáčí, kde měla být součástí přehlídky přední pákistánské módní značky Sana Safinaz. Do Láhauru předtím odcestovala nenadále kvůli smrti svého strýce.

O úmrtí Abidové informovala módní návrhářka Khadijah Shahová, která uvedla, že osmadvacetiletá dívka byla „skvělá, pracovitá a profesionální.“ Po prvních zprávách o tom, že někteří cestující pád letadla přežili, doufala Shahová, že by Zara Abidová mohla být mezi nimi. Nakonec se ukázalo, že přeživšími jsou ředitel paňdžábské banky Zafar Masúd a inženýr Muhammad Zubair. Ten v rozhovoru s Geo News uvedl, že se pilot pokusil přistát, letoun se dotkl země, ale byl přinucen opět vzlétnout. Po zhruba deseti minutách pilot oznámil, že se pokusí přistát podruhé a následně stroj havaroval, uvedl Zubair z nemocničního lůžka v civilní nemocnici v Karáčí.

Na sociálních sítích se okamžitě rozjela debata mezi ortodoxními muslimy, zda Abidová, která pracovala jako modelka a herečka, bude mít právo dostat se do islámského ráje. Shahová to označila za ostudné a uvedla, že Abidová byla lepší člověk než většina z těch, kteří o ní debatují na internetu. „Nádherná, jemná duše,“ uvedla na adresu Abidové návrhářka.



shameful. She was a better person than most of them combined. A beautiful tender soul. https://t.co/W7hmnuaHvg