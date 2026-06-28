Ve Francii spadlo malé letadlo. Zemřeli účastníci kurzu parašutismu i s pilotem

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  14:48aktualizováno  14:48
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V Tomblaine na severovýchodě Francie spadlo malé letadlo. (28. června 2026) | foto: Reuters

Jedenáct lidí v neděli přišlo o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.

K nehodě došlo kolem 11 hodin dopoledne nedaleko letiště Nancy-Essey. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, informuje deník L’Est Républicain. Přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem.

O život přišel pilot, pět účastníků kurzu parašutismu a pět instruktorů, uvedla prefektura. Letadlo patřilo škole parašutismu. Jedná se o letoun Pilatus, stroj často využívaný k seskokům padákem, s registrací v Německu.

Policie po nehodě uzavřela ulici Salvadora Allendeho v Tomblaine, aby na místo umožnila rychlý přístup záchranným složkám. V důsledku havárie došlo v oblasti k rozsáhlému výpadku elektřiny. Příjezd Nuňeze na místo se očekává kolem 16:30.

„Jela jsem nakoupit do (obchodu) Auchan, když jsem najednou viděla, jak se řítí k zemi a havaruje,“ řekla svědkyně nehody.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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