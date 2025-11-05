Při požáru v domově seniorů v bosenské Tuzle zahynulo minimálně jedenáct lidí

Požár vypukl v úterý kolem 20:45 SEČ a na místo zamířili hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři. Asi po hodině hasiči požár uhasili, cituje agentura Reuters místní média.
Mezi zraněnými, kteří potřebovali lékařskou pomoc, jsou obyvatelé a zaměstnanci domova, stejně jako policisté, hasiči a záchranáři. Podle neoficiálních informací jsou tři ze zraněných v kritickém stavu, píše server klix.ba. Zbylí obyvatelé zařízení byli přesunuti do nižších pater, která oheň nezasáhl.
„Bohužel... deset obyvatel zemřelo a asi dvacet jich bylo zraněno,“ uvedlo v prvním prohlášení zařízení. Později bilance neštěstí vzrostla na jedenáct mrtvých a třicet pět zraněných.
Podle místních zdravotníků se někteří lidé při požáru nadýchali kouře a přiotrávili se oxidem uhelnatým.
Bosenský server Dnevni avaz zveřejnil záběry z místa. Je na nich vidět několikapatrová budova a plameny šlehající z jednoho z vyšších pater, na jiných záběrech se z něj valí dým. Na dalším videu jsou vidět záchranáři, jak vynášejí z budovy zraněné.
Devítipatrový domov pro seniory v Tuzle na severovýchodě Bosny a Herzegoviny byl postaven v 80. letech, za dob bývalé Jugoslávie. Vysoká budova v tehdejším architektonickém stylu dominuje panoramatu města. Obyvatelé domova a jejich příbuzní roky kritizovali podmínky, které v domově pro seniory panují a které považují za nepřijatelné. Agentura DPA píše, že mezi ně patřila vysoká vlhkost, špatné jídlo a hrubé zacházení personálu s klienty. Kritika se týkala také toho, že zvláště těžce nemocní pacienti byli ubytováni ve vyšších patrech.