Před požárem na západě Kanady prchlo 20 tisíc lidí, zemřela jedna žena

Autor: ,
  7:02aktualizováno  7:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Obrovským lesním požárům čelí kanadská Britská Kolumbie. (9. srpna 2026)

Obrovským lesním požárům čelí kanadská Britská Kolumbie. (9. srpna 2026) | foto: Reuters

Obrovským lesním požárům čelí kanadská Britská Kolumbie. (9. srpna 2026)
Obrovským lesním požárům čelí kanadská Britská Kolumbie. (9. srpna 2026)
Obrovským lesním požárům čelí kanadská Britská Kolumbie. (9. srpna 2026)
Obrovským lesním požárům čelí kanadská Britská Kolumbie. (9. srpna 2026)
10 fotografií
Při rozsáhlém požáru v kanadské provincii Britská Kolumbie zemřela osmdesátiletá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Oznámila to podle agentury AFP kanadská královská jízdní policie.

Požár vypukl v pátek poblíž jezera Okanagan na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20.000 lidí a v provincii byl vyhlášen stav nouze.

Podle policie žena náhle zemřela, když se spolu s jedním členem rodiny snažila utéct ze svého domu. „Policie se domnívá, že její smrt byla důsledkem lesního požáru,“ uvedla policie v prohlášení a dodala, že v souvislosti s požárem zatím není známé žádné další úmrtí.

Podle posledních údajů z neděle večer oheň zasáhl přes 13.000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov bylo při požáru zničeno.

Letošní sezona lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším. Od začátku roku tam podle posledních údajů federální vlády shořely více než čtyři miliony hektarů. V rekordním roce 2023 požáry v zemi zničily přibližně 18 milionů hektarů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.