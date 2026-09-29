Do akce bylo nasazeno více než 100 hasičů a 40 kusů techniky, kterým se podařilo dostat požár pod kontrolu okolo 21:00 SELČ. Úřady už zahájily trestní řízení kvůli porušení pravidel bezpečnosti práce v nebezpečných výrobních zařízeních.
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„Na místo neštěstí byli vysláni odborníci, kteří objasní příčiny (požáru). Viníci budou pohnáni k odpovědnosti,“ citovala večer ruská státní agentura TASS gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva, který zároveň vyjádřil soustrast pozůstalým.
Jevrajev později uvedl, že 30. září bude v regionu dnem smutku za oběti požáru. Na vládních budovách budou vlajky na půl žerdi a televizní a rozhlasové stanice i kulturní instituce by měly zrušit zábavní pořady a akce.