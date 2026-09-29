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Ruskou továrnu na petardy zachvátil rozsáhlý požár. Zemřelo čtrnáct lidí

Autor: ,
  7:23
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Při požáru v továrně na výrobu petard v ruské Jaroslavské oblasti zemřelo nejméně 14 lidí a jeden člověk utrpěl zranění. Sdělila to ruská média, která citovala záchranné složky. Požár už je uhašen. Úřady vyhlásily středu dnem smutku. Oheň zachvátil dvě budovy ve vesnici Kubrinsk, která se nachází asi 110 kilometrů severovýchodně od Moskvy.

Do akce bylo nasazeno více než 100 hasičů a 40 kusů techniky, kterým se podařilo dostat požár pod kontrolu okolo 21:00 SELČ. Úřady už zahájily trestní řízení kvůli porušení pravidel bezpečnosti práce v nebezpečných výrobních zařízeních.

Expoloze v továrně u Jaroslavl si vyžádala nejméně 14 mrtvých. Podle ruských úřadu se tam vyráběla pyrotechnika. (28. září 2026)
Expoloze v továrně u Jaroslavli si vyžádala nejméně 14 mrtvých. Podle ruských úřadů se tam vyráběla pyrotechnika. (28. září 2026)
Expoloze v továrně u Jaroslavli si vyžádala nejméně 14 mrtvých. Podle ruských úřadů se tam vyráběla pyrotechnika. (28. září 2026)
Expoloze v továrně u Jaroslavli si vyžádala nejméně 14 mrtvých. Podle ruských úřadů se tam vyráběla pyrotechnika. (28. září 2026)
4 fotografie

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„Na místo neštěstí byli vysláni odborníci, kteří objasní příčiny (požáru). Viníci budou pohnáni k odpovědnosti,“ citovala večer ruská státní agentura TASS gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva, který zároveň vyjádřil soustrast pozůstalým.

Jevrajev později uvedl, že 30. září bude v regionu dnem smutku za oběti požáru. Na vládních budovách budou vlajky na půl žerdi a televizní a rozhlasové stanice i kulturní instituce by měly zrušit zábavní pořady a akce.

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