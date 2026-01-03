Při tragickém požáru ve švýcarské Crans-Montaně se zranil i Čech

Švýcarská policie v sobotu zveřejnila identitu prvních obětí požáru v baru Le Constellation. Jde o dvě Švýcarky ve věku 21 a 16 let a dva Švýcary ve věku 18 a 16 let. Z celkového počtu 119 zraněných bylo do pátku identifikováno 113 osob, mezi nimi 71 Švýcarů, 14 Francouzů, 11 Italů, čtyři Srbové a jednotlivci z dalších zemí. Úřady předpokládají, že mezi mrtvými jsou rovněž cizinci.
Identifikace obětí podle švýcarských úřadů probíhá maximálním možným tempem. Aktivován byl třicetičlenný speciální tým pro identifikaci obětí katastrof, který vznikl po cunami v jihovýchodní Asii v roce 2004. Italský velvyslanec ve Švýcarsku Gian Lorenzo Cornado uvedl, že proces by měl být z velké části dokončen do nedělního odpoledne.
Katastrofa otřásla celým Švýcarskem. Rodiny převážně velmi mladých účastníků novoroční oslavy dál netrpělivě čekají na informace o svých blízkých. V okolí baru Le Constellation vzniklo improvizované pietní místo, kam lidé nosí květiny, svíčky a vzkazy. Podle svědků na místě panuje ticho a šok.
Podle dosavadního vyšetřování způsobili požár hořící svíčkové fontány umístěné v lahvích, které byly příliš blízko ke stropu. Mezi oběťmi i zraněnými jsou převážně mladí lidé, kteří se v baru účastnili oslav příchodu nového roku.
|
1. ledna 2026