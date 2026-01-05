Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek

Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
„Věrni svým závazkům v oblasti bezpečnosti a obrany splnili naši spoluobčané svou povinnost důstojně a hrdinně a padli po lítém odporu v přímém boji s útočníky nebo v důsledku bombardování zařízení,“ cituje agentura AP z prohlášení.
Kuba, která dostala po nástupu komunistického režimu koncem 50. let minulého století propagandistickou přezdívku „ostrov svobody“, poskytovala Madurovi ochranné služby od roku 2013, kdy se dostal k moci. O zabití velkého množství kubánských členů Madurovy ochranky v noci na dnešek hovořil již americký prezident Donald Trump.
Venezuela pod vládou prezidenta Madura byla stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu, přičemž svému partnerovi poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.
Trump pohrozil viceprezidentce, pokud nebude spolupracovat
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová svolala v neděli první zasedání kabinetu poté, co americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas unesly prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Představitel opozice Edmundo González Urrutia mezitím ze španělského exilu vyzval k uznání výsledků prezidentských voleb z roku 2024, v nichž podle opozice zvítězil právě Urrutia.
Venezuelská státní televize VTV vysílala záběry z prezidentského paláce Miraflores, na nichž vedle Rodríguezové sedí ministr obrany Vladimir Padrino López a ministr vnitra Diosdado Cabello. Rodríguezová později podle AFP na Telegramu Spojené státy vyzvala k vyváženým a respektujícím vzájemným vztahům. Nejvyšší soud po americkém útoku pověřil Rodríguezovou výkonem prezidentských pravomocí.
Rodríguezová v neděli vytvořila komisi, jejímž úkolem bude snaha o propuštění Madura a jeho manželky. V čele komise má stát její bratr Jorge Rodríguez, který je předsedou parlamentu, a ministr zahraničí Yván Gil. Maduro a jeho žena Cilia Floresová v pondělí stanou před soudem v New Yorku, přičemž čelí obvinění z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do Spojených států.
Americký prezident Donald Trump v noci na pondělí na palubě Air Force One uvedl, že Spojené státy ve Venezuele jednají s lidmi, kteří se ujali vedení země. Dodal však, že jsou to Spojené státy, kdo nad situací ve Venezuele drží kontrolu. Trump zároveň uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na tom, co nazval jeho snahou „spravit“ tuto zemi.
Trump také uvedl, že při americkém útoku zahynulo velké množství kubánských členů Madurovy ochranky. Americký prezident zároveň novinářům řekl, že si nemyslí, že se USA budou muset vojensky angažovat na Kubě, protože pro tamní režim bude těžké udržet se bez přísunu levné venezuelské ropy. „Kuba je připravena padnout,“ uvedl Trump.
Americký prezident nicméně podle agentury Reuters naznačil, že Kolumbie a Mexiko by také mohly čelit vojenské akci, pokud nezbrzdí příliv nelegálních drog do USA. Kolumbijského prezidenta Gustava Petra označil za člověka, který „rád vyrábí kokain a prodává ho do Spojených států“. Trump také uvedl, že „Operace Kolumbie“ mu zní dobře.
„Tato chvíle představuje důležitý krok, ale nestačí,“ uvedl podle AFP Urrutia s tím, že uznání výsledků voleb z předminulého roku a propuštění všech politických vězňů jsou nutností k „normalizaci“ situace v zemi. Další opoziční představitelka a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová již v sobotu uvedla, že Urrutia by se měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu“.
Předloňské prezidentské volby ve Venezuele podle čtyřčlenného expertního panelu OSN postrádaly základní transparentnost a integritu. Ústřední volební komise podle panelu porušila místní pravidla a vyhlásila Madura vítězem, aniž by byly sečteny výsledky z každé z 30 000 volebních místností v zemi. To podle ní nemá v současných demokratických volbách obdoby.
Podle výpočtu agentury AP na základě údajů ze zhruba 80 procent volebních místností v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil Urrutia, který dostal 6,9 milionu hlasů. Také opozice s odvoláním na zápisy z více než 80 procent volebních místností tvrdí, že zvítězil se 67 procenty hlasů Urrutia.