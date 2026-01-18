Při srážce vlaků na jihu Španělska zahynulo nejméně jednadvacet lidí

  23:41aktualizováno  23:59
Při vážném železničním neštěstí na jihu Španělska zahynulo nejméně jednadvacet lidí a přibližně 100 cestujících utrpělo zranění, z toho 25 těžká. S odkazem na španělské úřady, policii a státní televizi RTVE o tom informovala agentura Reuters.

K nehodě došlo v Adamuzu poblíž Córdoby. Vlak jedoucí z Málagy do Madridu deset minut po zahájení jízdy vykolejil a srazil se s vlakem směřujícím z Madridu do Huelvy, který pak také vykolejil.

Záchranáři zasahují u vykolejených vlaků po vážné srážce na jihu Španělska (18. ledna 2026)
Cestující z obou vlaků museli být evakuováni. Na místě nehody jsou záchranné týmy a hasiči.

Provoz na důležité trati mezi Madridem a Andalusíí je do odvolání přerušen. Příčina nehody zatím není jasná.

Podle zprávy RTVE, která se odvolává na záchranné služby, zůstalo po nehodě mnoho cestujících ve vlacích uvězněno. Záchranáři se je snaží co nejrychleji vyprostit.

Bylo to, jako by vagónem otřáslo zemětřesení, popsal v televizi TVE reportér veřejnoprávního rozhlasu RNE, který cestoval v jednom z vlaků. Cestující ve vagónu nalezli nouzová kladiva, rozbili okna a začali opouštět vlak, dodal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Podle španělských médií bylo v prvním vlaku provozovatele Yryo více než 300 osob. Ve druhém vlaku, který patří španělské státní společnosti Renfe, cestovalo přes 100 lidí.

Španělský premiér Pedro Sánchez slibuje rychlou pomoc. „Vláda spolupracuje s příslušnými úřady a záchrannými službami na pomoci cestujícím,“ napsal na síti X

