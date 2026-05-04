Střelba na večírku u Oklahoma City. V nemocnici skončilo nejméně 10 lidí

Jezero Arcadia je zhruba 21 kilometrů severně od Oklahoma City, v předměstí Edmond, které má zhruba 100 000 obyvatel. Jezero je oblíbeným místem k pořádání pikniků, kempování, rybaření a provozování vodních sportů. Kromě deseti lidí převezených do nemocnic se podle mluvčí možná další k ošetření přepravili sami.
4. května 2026 9:39
Při střelbě na večírku u města Oklahoma City na jihu Spojených států bylo zraněno nejméně deset lidí, kteří byli převezeni do nemocnic. Zdravotní stavy obětí jsou různé, uvedla mluvčí tamní policie Emily Wardová. Ta rovněž řekla, že úřady dostaly kolem nedělních 21:00 místního času několik hlášení o střelbě na setkání mladých lidí u jezera Arcadia.