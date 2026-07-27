Dva mrtví po střelbě na festivalu v Seattlu. Další jsou zranění včetně dítěte

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  7:11aktualizováno  7:11
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Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického...

Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického festivalu. Dva lidé zemřeli. (26. července 2026) | foto: Reuters

Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického...
Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického...
Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického...
Policie zasahovala při střelbě v americkém městě Seattle během gastronomického...
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V americkém městě Seattle zemřeli po hromadné střelbě na gastronomickém festivalu Bite of Seattle dva lidé. Dalších pět osob, včetně dvouletého dítěte, utrpělo zranění. Policie zahájila vyšetřování a vyzvala, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu zatím zůstává nejasný.

Ke střelbě došlo v neděli kolem 18:00 místního času (pondělí 3:00 SELČ). Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. „Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky,“ dodal.

Podle Seattle Times na akci dorazily tisíce lidí. Po zaznění několika výstřelů se davy rozeběhly a začaly hledat úkryt po celém areálu. Jeden z účastníků listu popsal, že byl festival od začátku velmi přeplněný a podle něj se mezi davem čekajícím na jídlo mohl sotva hýbat.

Popsal, jak se lidé po výstřelech začali navzájem pošlapávat, zatímco on a jeho přítelkyně zůstali na místě. „Byl to naprostý chaos,“ řekl.

Starostka Seattlu Katie Wilsonová v nedělním večerním prohlášení uvedla, že jedna osoba skončila ve vazbě. V dřívějším prohlášení se hovořilo o zadržení dvou osob. Policie zatím nezveřejnila informace o tom, zda jsou někteří podezřelí stále na svobodě.

Hasičský sbor americkým médiím potvrdil, že záchranáři na místě ošetřili pět osob. Dvouletého chlapce, 23letého muže, 39letou ženu a 56letou ženu, z nichž všechny převezli do nemocnice. Čtyřicetiletá žena utrpěla lehká zranění.

„To, co se dnes odehrálo v Seattle Center, byl čin strašlivého násilí,“ stojí v prohlášení starostky. „Nikdo by neměl být nucen zvažovat riziko, jestli bude zastřelen, než se zúčastní nějaké akce, setká se s přáteli nebo si vyrazí do města,“ prohlásila Wilsonová a poděkovala záchranným složkám za rychlou reakci.

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