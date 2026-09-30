Studentské protesty ve Francii si vyžádaly stovky zadržených, zranilo se 83 policistů

Studentské demonstrace vypukly minulý týden v Paříži, ale od té doby eskalovaly a rozšířily se i do dalších měst. Během dneška se odehrály na 356 místech od Marseille přes Bordeaux po Lille. Na některých místech studenti stejně jako v úterý házeli po policistech předměty včetně zapálených odpadkových košů. Policisté reagovali použitím obušků a slzného plynu.
„Ve státním školství je to zcela nevídané,“ vyjádřil se k protestům ministr školství Édouard Geffray. Vláda dnes přislíbila, že do příštího týdne otevře platformu, kde budou studenti moci hovořit o svých problémech. Motivem k protestům jsou podle francouzských médií zejména velikost tříd, dlouhá výuka či nedostatek učitelů.
Policejní inspekce řeší přiměřenost zásahů na třech školách ve městech Sevran, Saint-Ouen-L’Aumône a Tours. V posledně jmenovaném městě utrpěl jeden student poranění hlavy, která podle místní prokuratury mohly způsobit gumové projektily vystřelené z policejní zbraně.
„Proti pořádkovým silám tu stojí nezletilí. Nasazení (sebeobranných zbraní) je určitě velmi přiměřené,“ prohlásil podle AFP ministr vnitra Laurent Nuňez, podle něhož využívá policie především slzný plyn.