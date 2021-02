Při útocích ruské armády v Sýrii zemřelo nejméně 21 bojovníků Islámského státu

Damašek Nejméně 21 džihádistů ze skupiny Islámský stát (IS) zahynulo při útocích ruských vzdušných sil v severní Sýrii. Uvedla to podle agentury AFP exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Za posledních 24 hodin podle SOHR uskutečnilo ruské letectvo nejméně 130 náletů zaměřených na IS. Útoky se soustředily do oblastí na okraji provincií Halab (Aleppo), Hamá a Rakka na severu Sýrie, ale také na centrální provincii Homs a Dajr az-Zaur na východě.

Nálety následují po sérii pátečních útoků IS proti režimu a jeho spojencům. Zemřelo při nich nejméně osm členů prodamašské milice.

Soud podmíněně propustil z vězení džihádistu z Plzeňska, před několika lety se chtěl přidat k Islámskému státu Islámský stát byl v Sýrii územně poražen v březnu 2019, nadále však podniká krvavé útoky, zejména v poušti od centrálních provincií Hamá a Homs až po Dajr az-Zaur. Tato pouštní oblast se stala častým místem střetů mezi radikály, kteří se tam stáhli, a bojovníky režimu, jimž pomocí náletů pomáhají ruští spojenci. V posledních měsících jsou boje mezi džihádisty a vládními silami podporovanými spojenci stále pravidelnější. Od března 2019 podle SOHR přišlo při těchto střetech o život více než 1300 bojovníků režimu a 145 členů proíránských milicí, proti tomu zahynulo přes 750 džihádistů z IS. Irácké ozbrojené složky zabily vysokého člena Islámského státu, řekl irácký premiér Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se postupně zkomplikovala zapojením různých regionálních a zahraničních sil. Násilí si vyžádalo už nejméně 400 tisíc lidských životů a dalších více než 11 milionů obyvatel, což je asi polovina předválečné populace, opustilo domovy. Z toho 5,6 milionu lidí uprchlo do zahraničí. Rusko podporuje syrské vládní síly od roku 2015. Díky jeho podpoře se Bašárovi Asadovi podařilo získat zpět většinu území, o které režim přišel na začátku konfliktu.