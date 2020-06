V Teheránu vybuchla klinika. Při neštěstí přišlo o život třináct lidí

Původně se mluvilo o tom, že neštěstí způsobil výbuch kyslíkové láhve. Zástupce guvernéra Hamíd Rezá Gúdarzí státní televizi později sdělil, že neštěstí zapříčinil únik plynu.



Podle státní televize exploze rozpoutala požár a na místě nyní zasahují hasiči. Na videu, které zachycuje neštěstí, jsou slyšet exploze a následně je vidět, jak z plamenů stoupá hustý černý dým. Po výbuchu ke klinice přispěchali lidé z nedalekého tržiště, což podle úřadů ztížilo záchranou operaci.

