Při záchraně rybáře došlo k pádu jihokorejského vrtulníku. Pohřešuje se sedm lidí

Soul Vrtulník jihokorejské záchranné služby se sedmi lidmi na palubě se ve čtvrtek zřítil do moře u východního pobřeží Koreje. V pátek o tom informovala agentura AP, podle níž se případní přeživší či mrtví zatím nenašli. Podle úřadů byla helikoptéra přivolána na pomoc zraněnému rybáři, který byl na lovu krabů. Posádce vrtulníku se podařilo rybáře dostat z člunu na palubu, následně ale stroj havaroval.

Nehoda se stala ve čtvrtek ve 23:30 místního času (15:30 SELČ) v oblasti mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Do pátrání po pohřešovaných byly zhruba od půlnoci místního času nasazeny desítky letadel a lodí a více než 30 potápěčů. Ve vodě se našly trosky vrtulníku, ale žádné stopy po lidech, kteří byli na palubě.

„Předpokládáme, že vrtulník spadl do moře do dvou minut po startu ze souostroví Tokdo,“ uvedl na tiskové konferenci záchranář Song Ho-son. Posádka vrtulníku podle něj plánovala přepravit zraněného rybáře do nemocnice ve městě Tegu v pevninské části Jižní Koreje.

Podle agentury Reuters byl vrtulník Airbus uveden do služby v roce 2016 a řídili ho dva zkušení piloti. Příčiny nehody nejsou známy.

Souostroví, které Jihokorejci nazývají Tokdo a Japonci Takešima, je dlouhodobým předmětem sporů mezi Jižní Koreou a Japonskem, připomíná agentura AP. Ostrovy má pod kontrolou Soul, nárokuje si je ale i Tokio.