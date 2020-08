Při záplavách v Indii a Pákistánu zemřelo minimálně 42 lidí, oznámil Kérala

Dillí/Islámábád Monzuny, které přinesly do jižní Asie deště tolik potřebné pro tamní zemědělství, si i letos vybírají tradiční daň na lidských životech. Nejméně 42 lidí zemřelo při sesuvu půdy na jihu Indie a dalších 24 se stále pohřešuje, oznámil dnes vládní představitel státu Kérala. Dvanáct lidí se podařilo z trosek osady dělníků na čajové plantáži vyprostit živých. V Pákistánu zahynulo v důsledku silných lijáků nejméně 13 lidí, napsala agentura DPA.

Sesuv půdy vyvolaly silné monzunové deště v pátek, když většina sběračů čaje ještě spala.



Záplavy a laviny bahna jsou každoročními průvodními jevy sezony monzunů, která trvá v Indii od května do září.

V Pákistánu byly nejhůře zasaženy současnými živly jižní provincie Sindh a Balúčistán a milionová metropole Karáčí. Záchranné složky a vojáci přepravily do bezpečí před záplavami stovky lidí, oznámily dnes pákistánské úřady. Informovaly zároveň o poškozených mostech a silnicích. Pákistánská meteorologická služba předpověděla pro období monzunů o 20 procent více srážek a záplav ve městech. Klimatičtí experti sledují v Pákistánu let řadu let přibývání extrémních projevů počasí v důsledku globálního oteplování.