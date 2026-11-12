Budova se zřítila okolo 16:00 (22:00 SEČ) ve čtvrti Flatbush v centrální části Brooklynu. Budova se nacházela vedle staveniště, přičemž podle zástupce hasičského sboru se v přízemí nacházel obchod a v horním patře alespoň jeden byt.
„Neznáme podrobnosti ohledně toho, proč se budova zřítila, ale vím jen to, že byla pravděpodobně zanedbávána,“ uvedla newyorská poslankyně Rodneyse Bichotte Hermelynová.
Video z místa události zachycuje hasiče, jak vytahují jednu z obětí z hromady trosek. Záchranáři nasadili při pátrání drony.
„Jedná se o mimořádně nebezpečnou operaci pro všechny naše lidi. Situace je velmi nestabilní,“ řekl šéf hasičského sboru John Esposito a dodal, že sousední budova, která zůstává částečně neporušená, představuje též nebezpečí. Dále zdůraznil, že hasiči zůstanou na místě několik dní, dokud trosky důkladně neprohledají a nenajdou všechny případné oběti.
Newyorský starosta Zohran Mamdani podle CNN uvedl, že záchranáři „rychle pracují na zabezpečení místa události a pomáhají obyvatelům New Yorku“. Podle představitele hasičského sboru bylo na místě kolem 19:00 (01:00 SEČ) nasazeno přibližně 250 hasičů a členů záchranných složek.