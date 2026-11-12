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V New Yorku se zřítil dům, na místě jsou mrtví. Záchranáři nasadili drony

Autor: ,
  8:39
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Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. Nejméně čtyři z nich jsou ve vážném stavu. Zatím není jasné, kolik lidí může být uvězněno v troskách a kolik se jich pohřešuje, uvedl v noci na čtvrtek představitel newyorské policie. Zástupce místního hasičského sboru předtím informoval o jednom pohřešovaném. Příčiny zřícení zatím zůstávají nejasné.

Budova se zřítila okolo 16:00 (22:00 SEČ) ve čtvrti Flatbush v centrální části Brooklynu. Budova se nacházela vedle staveniště, přičemž podle zástupce hasičského sboru se v přízemí nacházel obchod a v horním patře alespoň jeden byt.

Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026))
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026)
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026)
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřeli nejméně dva lidé a 17 dalších utrpělo zranění. (11. listopadu 2026)
20 fotografií

„Neznáme podrobnosti ohledně toho, proč se budova zřítila, ale vím jen to, že byla pravděpodobně zanedbávána,“ uvedla newyorská poslankyně Rodneyse Bichotte Hermelynová.

Video z místa události zachycuje hasiče, jak vytahují jednu z obětí z hromady trosek. Záchranáři nasadili při pátrání drony.

„Jedná se o mimořádně nebezpečnou operaci pro všechny naše lidi. Situace je velmi nestabilní,“ řekl šéf hasičského sboru John Esposito a dodal, že sousední budova, která zůstává částečně neporušená, představuje též nebezpečí. Dále zdůraznil, že hasiči zůstanou na místě několik dní, dokud trosky důkladně neprohledají a nenajdou všechny případné oběti.

Newyorský starosta Zohran Mamdani podle CNN uvedl, že záchranáři „rychle pracují na zabezpečení místa události a pomáhají obyvatelům New Yorku“. Podle představitele hasičského sboru bylo na místě kolem 19:00 (01:00 SEČ) nasazeno přibližně 250 hasičů a členů záchranných složek.

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