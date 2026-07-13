Timmy jako pašijový příběh. Němci nacvičili o uhynulé velrybě divadelní hru

Autoři označují inscenaci za večer o velrybě a o všem, co si do ní lidé promítli. Hru popisují jako spojení performance, koncertu, bohoslužby a veřejné sebereflexe. Příběh keporkaka vyprávějí jako moderní pašijový příběh a zamýšlejí se nad lidskou potřebou hledat smysl v dnešní uspěchané době.
Enrique Fiss, jeden z autorů, uvedl, že ho inspirovaly ostré spory na sociálních sítích, které provázely snahy o záchranu zvířete. Část veřejnosti byla přesvědčena, že by se přírodě nemělo zasahovat do průběhu událostí, jiní naopak požadovali záchranu velryby za každou cenu. „Nakonec se všichni navzájem nenáviděli, přestože cílem bylo udělat něco dobrého,“ řekl.
Po představení následovala diskuse s veterinářkou Kirsten Tönniesovou, která se podílela na pokusu o záchranu keporkaka, a se zástupci ochránců zvířat. Večer uzavřelo vystoupení berlínské skupiny Tulpe, která se proslavila písní Sprengt den Wal (Vyhoďte velrybu do povětří), jejíž provokativní název podle autorů upozorňoval na vyhrocenost veřejné debaty.
Keporkak, kterému média dala jméno Timmy, se na jaře objevil v Baltském moři, kde jeho osud sledovaly miliony lidí. Zvíře nakonec uhynulo navzdory snahám o jeho záchranu.
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9. června 2026