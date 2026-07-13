Timmy jako pašijový příběh. Němci nacvičili o uhynulé velrybě divadelní hru

Autor: ,
  10:18aktualizováno  10:18
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Herci Noah Amiri Tomiak a Anna Krestelová stojí na jevišti divadla Ernst...

Herci Noah Amiri Tomiak a Anna Krestelová stojí na jevišti divadla Ernst Deutsch Theater během představení hry o uvízlé keporkakovi s názvem „Timmy – Naděje umírá jako poslední“. (11. července 2026) | foto: Georg Wendt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPProfimedia.cz

Herci Noah Amiri Tomiak, Anna Maria Köllnerová a Anna Krestelová stojí na...
Herec Enrique Fiß stojí na jevišti divadla Ernst Deutsch Theater během...
Herci Noah Amiri Tomiak, Anna Maria Köllnerová a Anna Krestelová stojí na...
Hudebník Tom Linadartos a herci Noah Amiri Tomiak, Anna Maria Köllnerová a Anna...
70 fotografií
Příběh keporkaka, který na jaře zabloudil do Baltského moře a později uhynul, se stal námětem divadelního představení v hamburském divadle Ernst-Deutsch-Theater. Inscenace s názvem Timmy – Naděje umírá poslední (Timmy – die Hope stirbt zuletzt) měla premiéru v sobotu večer.

Autoři označují inscenaci za večer o velrybě a o všem, co si do ní lidé promítli. Hru popisují jako spojení performance, koncertu, bohoslužby a veřejné sebereflexe. Příběh keporkaka vyprávějí jako moderní pašijový příběh a zamýšlejí se nad lidskou potřebou hledat smysl v dnešní uspěchané době.

Enrique Fiss, jeden z autorů, uvedl, že ho inspirovaly ostré spory na sociálních sítích, které provázely snahy o záchranu zvířete. Část veřejnosti byla přesvědčena, že by se přírodě nemělo zasahovat do průběhu událostí, jiní naopak požadovali záchranu velryby za každou cenu. „Nakonec se všichni navzájem nenáviděli, přestože cílem bylo udělat něco dobrého,“ řekl.

Po představení následovala diskuse s veterinářkou Kirsten Tönniesovou, která se podílela na pokusu o záchranu keporkaka, a se zástupci ochránců zvířat. Večer uzavřelo vystoupení berlínské skupiny Tulpe, která se proslavila písní Sprengt den Wal (Vyhoďte velrybu do povětří), jejíž provokativní název podle autorů upozorňoval na vyhrocenost veřejné debaty.

Keporkak, kterému média dala jméno Timmy, se na jaře objevil v Baltském moři, kde jeho osud sledovaly miliony lidí. Zvíře nakonec uhynulo navzdory snahám o jeho záchranu.

9. června 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.