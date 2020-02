Příchod Harryho a Meghan do Kanady povzbudil monarchisty. Obchodníci věří ve větší zisky

Vancouver (Kanada) Mediálně ostře sledovaný příchod prince Harryho a jeho choti Meghan do oblasti Vancouveru povzbudil kanadské monarchisty a u místních obchodníků vyvolal naději na pěkné zisky, píše agentura AFP.

Přesvědčený monarchista Raymond Greenwood dokonce vyvěsil na svém domě královskou zástavu, osobní vlajku královny Alžběty II., aby uctil příchod urozeného páru.



Byť je to dnes silně symbolické, v Kanadě, která je členem Společenství národů (Commonwealth of Nations), je královna formálně hlavou státu stejně jako v řadě dalších bývalých britských kolonií.

„Jsem velmi, velmi šťasten,“ raduje se Greenwood, předseda místního klubu pro podporu turistiky.

„Kdo by si nepřál mít to štěstí, že potká Meghan, jak v sousedství venčí své psy,“ dodává Greenwood a žertovně doplňuje, že by mohl zřídit stánek, kde by prodával suvenýry s královskou tématikou.

Bruce Hallsor, který vede místní pobočku Monarchistické ligy, se už vidí, jak se setkává s vévodou a vévodkyní ze Sussexu při nějaké mondénní příležitosti.

„Sobecky doufáme, že princ Harry a Meghan sice omezí své oficiální závazky, ale že nám bude dopřáno se s nimi vidět. Velice by nás to potěšilo,“ říká a odmítá kritiky těch, kdo páru vytýkají, že se chce zbavit závazků spojených s monarchií.

Radost z příchodu vévodského páru

Místní obyvatelé se celkově z příchodu vévodského páru radují. Někteří doufají, že jeho přítomnost pozitivně ovlivní obchod. Pár se usadil v luxusním domě v North Saanich na předměstí Victorie v Britské Kolumbii.



Prodej vlajky Spojeného království zvané Union Jack a dalších královských znaků již podle Susan Bravermanové, která má obchod se suvenýry ve Vancouveru, značně vzrostl.

Susan přiznává, že je fanynkou Meghan od té doby, co se bývalá americká herečka objevila v seriálu Kravaťáci natáčeném v Torontu. A podobně jako další noví sousedé páru mu nevyčítá, že se chtěl osamostatnit.

Zatím není známo, kde se Harry a Meghan hodlají dlouhodobě usadit. Své přednosti má rovněž ekonomická metropole země Toronto. Právě tam žije jedna z nejlepších přítelkyň vévodkyně, Jessica Mulroneyová, provdaná za syna jednoho bývalého kanadského premiéra. Sama vévodkyně zde prožila několik let při natáčení seriálu Kravaťáci.

Ostrov Victoria na pobřeží Tichého oceánu nese jméno královny Viktorie, prababičky prince Harryho. A oblast sama mu může připomínat rodný ostrov s čajovnami a dvoupatrovými autobusy.

Vancouverský právník Edward Wang zase varuje před politickými léčkami, které mohou Harryho a Meghan čekat, když učiní nějaké veřejné prohlášení.

Manželé podporují boj proti oteplování klimatu, což může vyvolat jen souhlas značné části Kanaďanů, ale může to pobouřit zastánce ropného průmyslu v zemi, která patří mezi hlavní producenty ropy a uhlí.

„Jsou tu nepochybně rizika, že v politice vstoupí na minové pole,“ soudí právník. A dává jim radu, která jim má pomoci při lepší integraci: pracovat na francouzštině, druhém oficiálním jazyku v Kanadě, řeči, kterou Harryho babička velmi dobře ovládá.