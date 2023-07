Prigožin na videu údajně slibuje intenzivní výcvik běloruské armády

Zároveň na svém telegramovém účtu naznačuje, že jeho nájemní bojovníci nyní nebudou bojovat na Ukrajině, ale soustředí své síly v Africe. Pravost nahrávky nebylo možné potvrdit, uvedla agentura Reuters.

Video bylo natočeno po setmění, ale je na něm vidět něco, co připomíná Prigožinův profil, a skupinu mužů, podotkla agentura. Lze na něm rovněž slyšet mužský hlas, který připomíná ten Prigožinův.

Ten ve videu označuje dění na ukrajinské frontě za „ostudu, na které se nemusíme podílet“. „Čekáme na okamžik, kdy se budeme moci ukázat v plném rozsahu. Proto padlo rozhodnutí, že v Bělorusku ještě nějakou dobu zůstaneme,“ dodal s tím, že z běloruské armády vytvoří „druhou nejlepší na světě“.

Jedná se o jeden z mála Prigožinových mediálních výstupů od vzpoury z konce června, během níž bojovníci Wagnerovy soukromé armády obsadili ruské město Rostov na Donu a v koloně vytáhli na Moskvu. Na základě dohody, kterou zprostředkoval běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, Prigožin vzpouru ukončil a získal možnost přesídlit do Běloruska i se svými bojovníky.

Prigožinově vzpouře předcházela jeho ostrá kritika adresovaná ruskému armádnímu velení kvůli podle něj špatnému vedení války na Ukrajině. Slovy o tom, že z běloruské armády učiní „druhou nejlepší“, narážel Prigožin na hojně citované tvrzení, že ruská armáda je po americké druhá nejsilnější na světě.

Od 24. června, kdy byl Prigožin spatřen, jak opouští Rostov na Donu, je jeho osud obestřen tajemstvím, podotkl Reuters. Zcela zřejmé není ani to, co bude žoldnéřské uskupení, které podle svého šéfa disponuje 25 000 muži, dělat dál. Hlas mužům ve videu mimo jiné sděluje, aby nabrali sílu pro „novou cestu do Afriky“.

„A snad se někdy do speciální vojenské operace vrátíme. Až si budeme jisti, že nebudeme muset sami sebe zahanbit,“ uvedl Prigožin. Jako speciální vojenskou operaci v Rusku označují válku proti Ukrajině, kterou ruské síly na rozkaz prezidenta Vladimira Putina rozpoutaly loni v únoru.

Není známo, kolik wagnerovců se v současnosti nachází v Bělorusku. Podle běloruské nezávislé monitorovací skupiny Belaruski Hajun jsou jich v zemi ale nejméně 2000. Minulý týden Minsk potvrdil, že Wagnerova skupina nyní působí v Bělorusku a její „instruktoři“ zde pomáhají běloruské armádě. Ukrajina, jakož i členské státy NATO, v souvislosti s přesídlením wagnerovců zesílily bezpečnostní opatření na hranicích s Běloruskem.

U vzniku Wagnerovy skupiny stál kromě Prigožina také bývalý pracovník ruské vojenské rozvědky GRU Dmitrij Utkin. Wagnerovci podle agentury Reuters pomohli Rusku v roce 2014 anektovat ukrajinský poloostrov Krym a zapojili se do bojů v Sýrii, Iráku a několika zemích Afriky. Na Ukrajině letos - za značných ztrát na obou stranách - dobyli město Bachmut. Podle Evropské unie je Wagnerova skupina odpovědná za závažné porušování lidských práv, a Brusel na ni proto uvalil sankce.