Wagnerovci? Prigožinovo impérium se rozpadlo, žoldáci jsou nespokojení, tvrdí politolog Šmíd

Rozhovor

Dnes je to přesně rok, co po pádu letadla zemřel šéf ruské žoldnéřské armády wagnerovců Jevgenij Prigožin. Tomáš Šmíd, docent na katedře politologie a mezinárodních vztahů na Vysoké škole Ambis v Praze a Brně, mimo jiné popisuje, jak to ovlivnilo boje mezi Ukrajinci a Rusy.