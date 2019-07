Přijdeme si pro tebe! ‚Žluté vesty‘ pískaly na Macrona při vojenské přehlídce

Paříž Na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona při nedělní vojenské přehlídce pořádané u příležitosti francouzského státního svátku pískalo několik desítek lidí. Podle agentury AFP šlo o členy hnutí žlutých vest, které protestuje dlouhodobě proti Macronovi a jeho politice.

Pískot odpoůrců se ozval ve chvíli, kdy Macron jel před přehlídkou v otevřeném autě po třídě Champs-Elysées. Policie nakonec zadržela 152 lidí a některé ponechala ve vazbě. Podezřelí jsou z organizování nepovolené manifestace, narušení veřejného pořádku, ničení veřejného majetku nebo nedovoleného držení zbraně.



Jak píše AFP, pískající se pro vzdali tradičních žlutých vest, v nichž chodili na předchozí protesty, zřejmě ve snaze zachovat si anonymitu na místě, kde se pohyboval velký počet policistů. Jenom někteří z nich měli v ruce žluté balonky. Kromě pískání se ozývalo také volání po Macronově demisi.



Policie zatkla desítky lidí

Podle AFP asi dvacítka lidí volala: Žluté vesty! To praskne! Emmanuele Macrone, přijdeme si pro tebe!

Policie zatkla desítky lidí a mezi nimi i ty spojované s hnutím žlutých vest. Je mezi nimi i vůdce Eric Drouet. Dva ze zadržených - Maxime Nicolle a Jérôme Rodrigues skončili ve vazbě, v případě Droueta o ní zatím nebylo rozhodnuto. Nicolle a Rodrigues jsou podezřelí z organizování nedovolené manifestace. Rodriguesův právník Arie Alimi zatčení označil za „zadržení osob proto, že patří k politické opozici“.

Proti demonstrantům zakročila policie.

Podle francouzských sdělovacích prostředků na celou neděli pařížská prefektura vyhlásila v oblasti Champs-Elysées zákaz jakéhokoli shromažďování lidí hlásící se k hnutí žlutých vest.



Nicolleův právní zástupce Juan Branco řekl, že jeho klient byl zatčen za to, že „chtěl vyjádřit svůj názor“. Zadržen prý byl na Friedlandské ulici, která „je mimo Champs-Elysées a zakázanou oblast“. Spolu s ním byli zatčeni dva přátelé, s nimiž šel, ale jenom on zůstal ve vazbě. „Je to zjevně zadržení politického odpůrce z politických důvodů,“ řekl Branco.

Macron přehlídku zahájil po boku náčelníka generálního štábu armády a pak zasedl na tribunu, kde byli i zahraniční hosté včetně německé kancléřky Angely Merkelové. Přehlídka se nesla ve znamení evropské vojenské spolupráce a nových technologií, k vidění byly roboty i muž na futuristickém vznášedle.