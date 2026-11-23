Vtipy zazněly 21. listopadu na výroční večeři parlamentního tiskového sboru (Parliamentary Press Gallery Dinner). Na akci se každoročně scházejí politici a novináři k neformálnímu večeru plnému politické satiry, který je kanadskou obdobou známé washingtonské večeře korespondentů Bílého domu.
Roli amerického prezidenta ztvárnil komik Mark Critch z populárního pořadu This Hour Has 22 Minutes, zatímco premiérova dvojníka si zahrál jeho kolega Mark McKinney. Oba na pódium pozval sám Carney, aby zpestřili program.
Critch napodobil Trumpa do nejmenších detailů – kromě věrně trefeného hlasu předvedl už při příchodu na scénu jeho typický tanec rukama a následně i pověstný pevný stisk ruky. Situaci se dvěma kanadskými premiéry vedle sebe pak označil za „fake news“, katastrofu i něco neuvěřitelného.
Během svého výstupu si imitátor utahoval z Trumpova vyjednávacího stylu i z jeho opakovaných narážek na to, že by se Kanada měla stát 51. státem USA. V nadsázce pak dodal, že Carney je tak populární, že se mu téměř vyrovná, a atmosféru mezi nimi přirovnal ke známému kanadskému romantickému seriálu z hokejového prostředí Heated Rivalry. Celou scénku pak zakončil přehnanou chválou Carneyho „skvělého a neuvěřitelného zadku“.
Poznámkou na adresu premiérova pozadí přitom komik narážel na nedávný virální moment skutečného Donalda Trumpa, který během veřejného vystoupení nečekaně a opakovaně pochválil „skvělý zadek“ republikánského senátora za Ohio Jona Husteda (jemuž ani to nepomohlo, aby křeslo obhájil).
Do šéfa Bílého domu se ale během večera trefoval i samotný Mark Carney. Ve svém projevu si utahoval z výrazných zlatých úprav a okázalých dekorací, jimiž Trump po svém návratu do funkce proměnil Oválnou pracovnu. Sál pobavil poznámkou, že ottawské publikum je sice tvrdý oříšek, ale on už byl v Oválné pracovně o samotě s jejím „novým interiérovým dekoratérem“.