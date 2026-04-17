Peskov novinářům řekl, že Kreml nemá k prohlášení ruského ministerstva obrany co dodat. „Kladete stejnou otázku z druhé strany. Podstata se nemění a podstata mé odpovědi se také nemění,“ odpověděl na dotaz, zda by prohlášení resortu obrany mohlo znamenat, že Moskva zvažuje možnost úderů proti podnikům vyrábějícím drony pro Kyjev, pokud budou pokračovat útoky na ruskou kritickou infrastrukturu.
Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že řada evropských zemí rozhodla o navýšení výroby a dodávek dronů Ukrajině „za účelem útoků na území Ruska“. Resort na telegramu napsal, že významné zvýšení dodávek bezpilotních letounů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „prudké eskalaci“ na celém kontinentu a k „nepředvídatelným následkům“.
Zveřejnil přitom seznam firem, které podle něj v Evropě vyrábějí drony pro Ukrajinu. Jmenoval podniky v asi desítce zemí včetně dvou firem s pobočkami v Česku. Na seznamu figuruje česká pobočka ukrajinské firmy DeVIRo a společnost PBS.
Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv následně na síti X napsal, že prohlášení ministerstva je třeba brát doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, je seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ uvedl Medveděv.
Český ministr zahraničí Petr Macinka si předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby ruská vyjádření české straně vysvětlil. Ambasador by podle něj měl za ministrem přijít zkraje příštího týdne. Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje, uvedla ve čtvrtek.