Trump vyšle delegaci na jednání s Íránem do Islámábádu, hrozí zničením elektráren

  15:30aktualizováno  15:30
V pondělí večer bude v pákistánské metropoli Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal v neděli na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí USA. Teherán podle něj v sobotu porušil sjednané příměří, když v Hormuzském průlivu zahájil palbu na proplouvající lodě.
foto: Getty Images

Mapa ukazuje Saúdy vystavěný ropovod East–West (Petroline), kterým ropné...
Pákistánem zprostředkované 14denní příměří mezi USA a Íránem vstoupilo v platnost minulý týden. Následná mírová jednání, kterých se minulý víkend v Islámábádu zúčastnil i viceprezident J. D. Vance, skončila bez úspěchu.

Mezi spornými body bylo kromě íránského jaderného programu i znovuotevření strategického Hormuzského průlivu, který Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval.

V pátek Írán sice průliv otevřel, ale v sobotu ho opětovně zablokoval s odůvodněním, že Washington nadále pokračuje v námořní blokádě jeho přístavů. Několik plavidel pak hlásilo střet s íránskými ozbrojenými složkami.

Stanice ABC News po zveřejnění Trumpova příspěvku uvedla, že americkou delegaci povede opět viceprezident Vance. Odvolala se přitom na amerického velvyslance při OSN.

Mohlo by Vás zajímat

