Princ Andrew dosáhl vyrovnání s Giuffreovou, kterou měl zneužít. Otázkou ale je, kdo miliony zaplatí

„Princ Andrew nikdy nechtěl pošpinit osobnost paní Giuffreové a připouští, že trpěla jak coby uznaná oběť zneužívání i jako důsledek nespravedlivých veřejných útoků,“ stojí v soudním dokumentu, z nichž citují západní média.

Andrew se sice ke zneužívání Giuffreové nepřiznal, britský deník The Times však upozornil na to, že se v oficiálním vyjádření nikde neobjevuje typická douška o tom, že klient svou vinu nepopírá ani nepotvrzuje.

„Je známo, že Jeffrey Epstein po mnoho let nabízel k sexu nespočet mladých dívek. Princ Andrew lituje svého vztahu s Epsteinem a chválí statečnost paní Giuffreové a dalších obětí, které se postavily za práva svá i ostatních,“ stojí dále ve sdělení. „(Andrew) slibuje, že bude prokazovat svou lítost za spojení s Epsteinem podporou boje proti zlu obchodování s bílým masem a podporou jeho obětí.“ Část z peněz pro Giuffreovou má tak údajně směřovat na podporu jejího fondu pro oběti sexuálního násilí.

Otázkou však zůstává, kdo vlastně za princovy sexuální eskapády zaplatí. Podle deníku The Daily Telegraph Andrew zamýšlí použít prostředky z královských statků, přesněji z Lancasterského vévodství. To by ale mohlo znamenat, že se bude jednat o peníze britských daňových poplatníků. Andrewova kancelář dosud spekulace nekomentovala.

Ať tak či onak, britská média mimosoudní vyrovnání interpretují jako jednoznačné vítězství pro královnu Alžbětu II. Ta totiž letos slaví své platinové jubileum, neboli 70 let od nástupu na trůn. Proces s „nezbedným“ synem Andrewem by mohl tuto slávu nepříjemně zkalit, zejména pokud by newyorský soud prokázal princovu vinu.

„Tato dohoda má pro královnu cenu zlata,“ cituje deník The Times právničku Amber Melville-Brownovou z britské právní kanceláře Withers. Autorka Penny Junorová, jež se dlouhodobě zaměřuje na královskou rodinu, zase soudí, že kdyby princ Andrew stanul před newyorskou porotou „mohlo to bývalo být pro královskou rodinu velmi nepříjemné… trapné, ponižující a poskytlo by to dostatek krmiva pro bulvární média“.

Princ bez hodností

Princ Andrew byl z královské rodiny již částečně vypoklonkován začátkem roku. Podržel si sice dosud oficiální titul vévody z Yorku, nesmí však být nadále oslovován „jeho královská výsosti“. Přišel rovněž o své početné čestné hodnosti, jež mu byly uděleny královnou: hodnost komodora v britském oddílu RAF Lossiemouth či plukovníka v jednotce královských granátnických stráží. Zůstala mu tak jen hodnost viceadmirála královského námořnictva, kterou si vysloužil ve válce o Falklandy v roce 1982.

Andrew je poslední z okruhu miliardáře a sexuálního devianta Jeffreyho Epsteina, kdo se ze svého konání na přelomu milénia měl zodpovídat před soudem. Sám Epstein spáchal ve své cele v roce 2019 sebevraždu poté, co byl zatčen ve své newyorské rezidenci. Jeho milenka a komplicka Ghislaine Maxwellová zase byla začátkem roku uznána vinou z napomáhání Epsteinovi a mělo jí hrozit až 65 let vězení. Proces se ale možná bude muset opakovat kvůli podezření z předpojatosti dvou porotců.