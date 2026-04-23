Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Je dobré být zpět na Ukrajině,“ řekl Harry na kyjevském nádraží poté, co ráno vystoupil z vlaku z Polska. Stanici řekl, že chce „připomenout lidem doma i po celém světě, s čím se Ukrajina potýká, a podpořit lidi a partnery, kteří každou hodinu každého dne odvádějí mimořádnou práci v neuvěřitelně těžkých podmínkách“.
Ukrajinu označil za „zemi, jež statečně a úspěšně brání východní křídlo Evropy“. „Svět vás vidí a respektuje vás,“ vzkázal Ukrajincům.
Harry se podle stanice zúčastní bezpečnostní konference v Kyjevě, kde hodlá světovým vůdcům připomenout, co je v sázce v dlouhém boji Ukrajinců proti ruské agresi. Na konferenci, které se zúčastní vysocí vládní představitelé a zástupci ozbrojených sil západních zemí, pronese projev, v němž řekne, že válka na Ukrajině je víc než jen boj o území – je to i válka o hodnoty a Ukrajina brání principy demokracie.
Svět se proto nesmí otupit vůči tomuto konfliktu. Využije také své vojenské zkušenosti, aby varoval, že dopady války na Ukrajině budou trvat „mnoho let“. Vévoda ze Sussexu hodlá rovněž odsoudit „systematické a záměrné“ únosy ukrajinských dětí ruskými silami, uvedla ITV News.
Harry podpoří také svou nadaci Invictus Games Foundation na Ukrajině, kde počet těžce zraněných vojáků roste alarmujícím tempem, a charitativní organizaci Halo Trust, která se věnuje zneškodňování nášlapných min a další munice na místech, kde dříve probíhaly boje. Halo Trust zaměstnává při odminování na Ukrajině na 1300 lidí, dodala stanice.
Invictus Games Foundation založil princ Harry v roce 2014. Zraněným vojákům a veteránům nabízí příležitost soutěžit ve sportovních disciplínách podobných paralympiádě.
Harry byl loni na Ukrajině dvakrát: na jaře ve Lvově navštívil rehabilitační středisko pro zraněné vojáky a v září se v Kyjevě setkal s veterány a viděl následky ruských útoků. Harry podporuje Ukrajinu a věnoval kolem půl milionu dolarů na pomoc zraněným dětem, poznamenala agentura Unian.