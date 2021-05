Princ Harry se odstěhoval do USA, aby ochránil své děti. Královskou rodinu přirovnal k mixu televizní show a zoo

Kalifornie/Praha Princ Harry v neobvyklém rozhovoru pro podcast promluvil o osobních záležitostech, včetně jeho vztahu s otcem, mentálního zdraví a nutnosti docházet na terapie. Šestatřicetiletý vévoda ze Sussexu naznačil, že se musel odstěhovat do Spojených států, aby zajistil, že se nebudou opakovat jeho zážitky z dětství a zážitky z dětství jeho otce.

O rozhovoru informovala britská média. Harryho otec Charles, princ z Walesu, se k němu prý choval stejně, jako se ostatní chovali k Charlesovi, když byl mladý. Dle svých slov „chtěl vystoupit z dědičného kruhu bolesti a utrpení“, aby ochránil své vlastní děti: tedy syna Archieho Mountbatten-Windsora, který se narodil 6. května 2019, a zatím nenarozenou holčičku. „Někdy se musíte rozhodnout a postavit svou rodinu a mentální zdraví na první místo,“ uvedl.



„Nikoho neviním. Nemyslím si, že bychom měli na někoho ukazovat prstem nebo někoho obviňovat. Ale pokud jde o rodičovství, prožil jsem určitou formu bolesti a utrpení kvůli bolesti a utrpení, které možná dříve utrpěl můj otec nebo oba moji rodiče. V zásadě se ujistím, že ten koloběh prolomím, abych to nepřenášel dále,“ uvedl Harry v 90minutovém podcastu „Armchair expert“ (ustálené rčení, které by šlo přeložit jako teoretický všeználek) amerického herce, režiséra a spisovatele Daxe Sheparda.

‚Něco mezi televizní show a zoo‘

Harry si prý uvědomil již ve svých 20 letech, že nechce vykonávat královské poslání a nechce být součástí pompézních ceremonií. K poznání došel poté, co viděl osud své matky princezny Diany. Život v královské rodině přirovnal k něčemu mezi filmem „Truman show“ a bytím v zoo. Ve filmovém snímku postava Trumana Burbanka až téměř do svých třiceti let netuší, že od narození žije v obrovských filmových ateliérech a že je hvězdou televizního seriálu s celosvětovou popularitou a vysokou sledovaností.

Až poté, co začal Harry navštěvovat terapii, ke které ho přivedla konverzace s manželkou Meghan Markle, prý „vystrčil hlavu z písku“ a uvědomil si, že svou pozici slavného člověka musí využít k pomoci ostatním. Bublina nevole splaskla. V souvislosti s jeho mladším, značně divokým já, zmínil, že pocit bezmoci byla jeho Achillova pata. Vždy se prý cítil jiný a lépe si rozuměl s lidmi, které potkal v Africe či na jiných kontinentech, než s těmi v královském paláci. Život v královské rodině vás prý zaslepí.

Vévoda upřímně pokračoval i v rozebírání svého psychického zdraví: jako malému mu prý bylo sděleno, že se nedokáže ovládat a potřebuje pomoc, přičemž přiznal, že tehdy odbornou léčbu odmítl a trval na tom, že se cítí v pohodě. Rozhovor v podcastu vyšel pouhé dva měsíce od rozhovoru, který manželský pár vedl s moderátorkou Oprah Winfreyovou. V něm padla skandální obvinění královské rodiny z rasismu, protože se prý rodina ptala na barvu pleti nenarozeného dítěte.

Meghan tehdy mimo jiné také přiznala myšlenky na sebevraždu a vyhledala psychologickou pomoc v paláci, ta ji však odmítla. „V té době jsem se moc styděla to říct, styděla jsem se to přiznat Harrymu, protože vím, jak velkou v životě utrpěl ztrátu. Ale věděla jsem, že když to neřeknu, tak to udělám. Prostě už jsem nechtěla dál žít,“ uvedla.

Povinnosti týkající se koruny nadále vykonává Harryho bratr princ William, vévoda z Cambridge, s manželkou Kate. Vztahy mezi oběma páry popisují média dlouhodobě jako napjaté a plné drobných naschválů. Na pohřbu nedávno zesnulého prince Philipa, vévody z Edinburghu, manžele královny Alžběty II., se spolu ale bratři normálně bavili.