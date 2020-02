V irských volbách uspěla nacionalistická Sinn Féin, chce vytvořit vládu s levicovými stranami

Dublin První prioritou irské levicové nacionalistické strany Sinn Féin, která zaznamenala výrazný úspěch v sobotních předčasných parlamentních volbách, je vytvořit vládu s dalšími levicovými stranami. Prohlásila to v pondělí šéfka strany Mary Lou McDonaldová. Bude ale hovořit se všemi, včetně středopravicových stran Fianna Fáil a Fine Gael premiéra Lea Varadkara.

„Mou první prací... bude zjistit od ostatních stran, zda existuje politická vůle vytvořit novou vládu bez Fianna Fáil nebo Fine Gael,“ citovala McDonaldovou agentura Reuters. Politička nicméně dodala, že „samozřejmě“ má ale v plánu jednat se všemi.



Irsko používá relativně složitý systém přepočítávání hlasů na poslanecké mandáty, takže na konečný výsledek hlasování by se mohlo čekat i několik dní, napsala o víkendu agentura AFP. První signály ovšem potvrzují výrazný vzestup preferencí právě Sinn Féin.

Uskupení kdysi známé jako politické křídlo Irské republikánské armády (IRA) mělo před volbami ve 160členném parlamentu 22 křesel a už průzkumy před hlasováním naznačovaly, že by si mohlo výrazně polepšit. Sobotní propočet společnosti Ipsos MRBI pak přisoudil Sinn Féin, Fine Gael premiéra Lea Varadkara a Fianna Fáil Micheála Martina v podstatě totožné zisky těsně nad 22 procenty hlasů.

Strany Varadkara a Martina mají vůči novému konkurentovi v čele s McDonaldovou výhrady mimo jiné proto, že Sinn Féin svůj vstup do koalice podmiňuje tím, že do roku 2025 se uspořádá referendum o sjednocení Irska se Severním Irskem. Fine Gael i Fianna Fáil si sjednocení ostrova přejí, nyní pro to ale podle nich není vhodná doba.

Podle pondělního prohlášení ministra financí Paschala Donohoea strana Fine Gael stále doufá, že povede příští vládu. Předběžné výsledky naznačují, že by mohla mít druhý či třetí největší počet křesel v parlamentu.

K možnému vytvoření nového kabinetu společně se stranou Sinn Féin se v pondělí vyjádřili i zástupci Fianna Fáil. Zatím je podle nich „naprosto předčasné“ o něčem podobné hovořit. „Budeme s nimi jednat. Neodmítneme to,“ uvedl řekl rozhlasové stanici RTE jeden z předních zástupců strany Dara Calleary. Pokud jde o možnou spolupráci s touto stranou, dodal nicméně, že v jednáních existují „vážné překážky“.