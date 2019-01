Případ Češky zadržené s heroinem v Pákistánu se vleče již rok a není jasné, kdy bude vynesen verdikt

LÁHAUR (PÁKISTÁN) Přesně před rokem byla na mezinárodním letišti v pákistánském městě Láhaur zadržena mladá Češka, v jejímž zavazadle celníci našli devět kilogramů heroinu. Soudní proces s českou občankou začal 1. března a v dubnu si Češka vyslechla obvinění z pašování drog. Případ se od té doby vleče a řada soudních jednání byla z různých důvodů odročena - třeba kvůli stávce soudců, kriketovému turnaji nebo proto, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. Kdy by mohl soud vynést v případu verdikt, stále není jasné.

V úterý sice agentura AP napsala, že v soudním líčení s 21letou Češkou Terezou Hlůškovou skončilo dokazování a že rozsudek bude vynesen do konce ledna, české ministerstvo zahraničí ale vzápětí informace o konci líčení popřelo. Podle české diplomacie soud v úterý pouze rozhodl o dalším odročení soudního jednání, a to na pátek 11. ledna. Informace o tom, kdy by proces mohl skončit, čeští diplomaté nemají.



Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Heroin našli celníci v ženině kufru.

Kuriózní důvody pro odložení jednání

Češka pobývá ve věznici v Láhauru, v křídle pro ženské vězeňkyně. Soudní stání v případu jsou od březnového zahájení procesu plánována téměř každý týden, bývá ale spíš překvapením, když se uskuteční. Nejčastějším důvodem odročení je nepřítomnost některé z důležitých osob, ať už svědků, státního zástupce, obhájce či přímo soudce. Dovolená, kterou si soudce vzal - například kvůli vykonání náboženské pouti - byla příčinou hned několika odkladů.

Jindy byly důvody odložení jednání ještě kurióznější. Například 20. března byl soud s Češkou odročen kvůli zvýšeným bezpečnostním rizikům, která v Láhauru vznikla kvůli kriketovému turnaji. V dubnu se souzená Češka rozhodla vyměnit svého právního zástupce, což způsobilo další průtahy. Stání se odročovala například proto, že nový právník obdržel se zpožděním podkladové dokumenty.

Obvinění Češky z pašování drog bylo u soudu v Láhauru přečteno až 24. dubna; požadovanou výši trestu přitom žalobce nesdělil. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Jedná se o údajného komplice dotyčné ženy.

Tento měsíc dostala Češka již třetího soudce, který se případu ujal v pondělí. Důvodem výměny bylo přeložení předchozího soudce do provinčního města poblíž hranice s Indií.

Česká diplomacie nemůže průtahy soudu ovlivnit

Pákistánský list The Nation ve svém internetovém vydání s odvoláním na soud 21. října tvrdil, že případ Češky bude rozhodnut do konce října. Kdy by mohl být rozsudek vynesen, však nadále není zřejmé. Česká diplomacie uvedla, že nemá žádné možnosti, jak průtahy ovlivnit. „Česká republika nemůže zasahovat do soudních řízení v jiných zemích, Stejně tak žádná cizí země nemůže zasahovat do soudních řízení v ČR,“ řekla v listopadu mluvčí Černínského paláce Michaela Lagronová.

Praha rovněž zatím nemá s Pákistánem uzavřenou smlouvu o předávání vězňů. České ministerstvo spravedlnosti v březnu v souvislosti s případem obviněné Češky uvedlo, že má zájem takovou smlouvu uzavřít.