Přítel královské rodiny i sponzor dostihů. Dubajský šejk nechal unést své dcery z Británie

PRAHA/LONDÝN Po roky pracoval na svém renomé. Byl přítelem britské královské rodiny a jedním z nejznámějších majitelů dostihových stájí. Dubajský vládce šejk Muhammad bin Rašíd Maktúm však nejspíš o dobrou pověst přijde. Podle britského soudu totiž nařídil únos svých dvou dospělých dcer.

„Je to muž s mezinárodní význačností, jehož pozice a mezinárodní reputace odůvodňuje vysokou úroveň respektu, která je k němu chována,“ uvedl o šejkovi Mohammedu bin Rašídu Maktúmovi soudce Andrew McFarlane.



Navzdory tomu, že je viceprezidentem a premiérem Spojených arabských emirátů, je sedmdesátiletý šejk do značné míry součástí britského politického systému. Miliardář je totiž blízkým přítelem královské rodiny, značnou část roku tráví ve svých britských rezidencích a je jedním z největších sponzorů dostihů v zemi. V červnu loňského roku mu například královna předala vítěznou trofej na dostizích Royal Ascot, které vyhrál jeden z jeho koní.

Maktúmova pověst však pravděpodobně v nejbližších dnech utrpí. Britský soud totiž rozhodl, že šejk před lety nařídil únos svých dvou dospělých dcer a zorganizoval i zastrašovací kampaň vůči své bývalé manželce Háje.

Pověst sponzora dostihů

Šejk přitom své renomé budoval roky. Strávil nějaký čas studiem na univerzitě v Cambridge a byl i členem vojenské akademie v Aldershotu, než se vrátil do Dubaje, aby v ní vládl. Především se však stal jednou z tváří koňských dostihů skrze nákup renomované stáje Godolphin.

„Je těžké přecenit šejkovu důležitost pro britské dostihy, do kterých v posledních desítkách let nasypal kolosální množství peněz. Jeho dvě obří stáje ve městě Newmarket, které koupil v 70. letech, byly jen začátkem,“ popsal deník The Guardian.

Od roku 1981 již nakoupil 12 hřebců a vytvořil chovnou stanici. A spekuluje se, že mimo Godolphin vlastní ještě části dalších stájí. Osobně vlastní stovky závodních koní a zaměstnává většinu lidí v Newmarketu. „Pokud by se rozhodl odejít, mohla by zkolabovat celá ekonomika města,“ uvedl jeden ze zaměstnanců.

„Všichni chovatelé doufají, že si šejk všimne jejich zvířete. Loni zaplatil rekordních 3,78 milionu liber (110 milionů korun) za ročního hřebce a podobné peníze neutrácí ojediněle,“ vysvětluje Guardian.

Silná reputace v ohrožení

Jeho reputace neutrpěla ani v roce 2013, kdy se kolem jeho stájí spustil obří dopingový skandál, nebo poté, co v roce 2000 zmizela z Británie jeho dcera Šamsa. Případ ale nakonec doputoval k britskému soudu, podle kterého se podařilo prokázat, že 70letý bin Rašíd Maktúm nařídil v roce 2000 únos své tehdy osmnáctileté dcery Šamsy z anglického města Cambridge. Dívku únosci dopravili do Spojených arabských emirátů, kde ji podle agentury Reuters otec nadále zadržuje.

Unést nechal podle britské justice dubajský emír také Šamsinu mladší sestru, princeznu Latífu. Únosci ji přepadli v roce 2018 na lodi nedaleko indických břehů a rovněž odvlekli do Dubaje.

Šamsa a Latífa nejsou dcery princezny Háji, která se s emírem v Londýně soudí. Dubajský vládce má s několika ženami více než dvě desítky dětí.

Podle britského soudu bin Rašíd Maktúm od konce roku 2018 také „jednal způsobem, jehož cílem bylo zastrašit a vylekat“ jeho nyní již bývalou ženu, 45letou princeznu Háju, nevlastní sestru současného jordánského krále Abdalláha II.

Hája, kterou si vzal dubajský emír v roce 2004 jako šestou manželku, uprchla do Londýna loni v dubnu a požádala o ochranu na základě zákona, který má zajistit bezpečí obětem nucených sňatků a domácího násilí.