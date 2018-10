Syn se přiznal, že to udělal v opilosti, řekla matka podezřelého z vraždy bulharské novinářky

Sofia/Berlín Bulhar Severin Krasimirov, zadržený v úterý v Německu kvůli podezření z vraždy bulharské novinářky Viktorije Marinovové, už k případu vypovídal před německým soudem. Zda se k činu přiznal, nebylo jasné. Informoval o tom ve čtvrtek bulharský rozhlas. Odvolává se přitom na Williho Wirtha, předsedu soudu v severoněmeckém městě Stade, kde policie Krasimirova dopadla. Jeho matka Nadežda Krasimirovová nicméně v bulharské televizi NOVA uvedla, že syn se jí k činu přiznal. Prý byl opilý a nejspíš i pod vlivem drog, slavil tehdy narozeniny.

Wirth podle serveru bulharského rozhlasu nesdělil, co Krasimirov při své výpovědi přesně řekl, zda se k trestnému činu přiznal, nebo jeho spáchání popřel. Nicméně souhlasil se svým brzkým vydáním do Bulharska ve zkráceném řízení.



Matka zadrženého Bulhara mezitím poskytla rozhovor bulharské televizní stanici NOVA, ve kterém uvedla, že se jí syn k činu přiznal. „Přiznal se, že to v opilosti udělal. Byl mimo. Řekl mi, že si nic nepamatuje. Začal plakat. On není takový,“ prohlásila Krasimirovová, která žije v Německu. Jak dodala, přála by si, aby byl její syn souzen v Německu a tam si také odpykal případný trest, protože „v Bulharsku by ho zabili“.

O svém synovi Krasimirovová ještě prohlásila, že je mentálně zaostalejší, bral prý nějaké prášky, ale už mu je přestala dávat. Kromě něho má ještě sedm dětí.

Novinářka Marinovová, která pracovala pro bulharskou regionální televizi TVN a uváděla investigativní pořad, byla brutálně zavražděna minulý týden v sobotu ve městě Ruse na severu Bulharska. Vrah ji znásilnil, zbil a škrtil. Vyšetřovatelé zatím považují za motiv zločinu sexuální násilí, souvislost s profesionální činností oběti je podle nich málo pravděpodobná. Nicméně zatím se stále prověřují všechny verze.

Bulharský ministr vnitra Mladen Marinov ve středu oznámil, že Krasimirov byl dopaden v Německu. Existuje prý shoda jeho DNA s biologickým vzorkem z místa činu. Generální prokurátor Sotir Cacarov zároveň sdělil, že zadržený byl už obviněn ze znásilnění a vraždy Marinovové, za což mu hrozí trest 20 let vězení, případně i doživotí.