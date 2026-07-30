Záblesk naděje? Francie vyhlíží příznivější počasí, zadržela podezřelé ze žhářství

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  10:59aktualizováno  10:59
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Západofrancouzský departement Gironde, kde hasiči bojují s rozsáhlými požáry, podle předpovědí čekají nižší teploty, vyšší vlhkost a déšť. Místní úřady hlásily poměrně klidnou noc, během níž se požár nerozšířil za hranici již zasažených 42 tisíc hektarů. Hasiči jsou opatrně optimističtí. Úřady povolily 84 tisíc evakuovaným, aby se vrátili do svých domovů

Od neděle se rozloha spálené plochy nerozšířila, sdělila ráno prefektura. Informovala také o šesti aktivních požárech, zejména u pobřeží v blízkosti dun Grand Crohot a jižně od obce Lacanau. Dále uvedla, že v noci místní úřady zadržely dva lidi kvůli podezření ze žhářství, neposkytla však další podrobnosti.

Záběr z dronu zachycuje spálený les postižený lesním požárem v období sucha, které následovalo po vlně veder a nedostatku vody ve velké části Francie, v Le Temple v departementu Gironde. (29. července 2026)
Satelitní snímek zachycuje stoupající kouř z lesního požáru v Andernos-les-Bains v departementu Gironde ve Francii. (24. července 2026)
Záběr z dronu zachycuje spálený les postižený lesním požárem v období sucha, které následovalo po vlně veder a nedostatku vody ve velké části Francie, v Le Temple v departementu Gironde. (29. července 2026)
Záběr z dronu zachycuje spálený les postižený lesním požárem v období sucha, které následovalo po vlně veder a nedostatku vody ve velké části Francie, v Le Temple v departementu Gironde. (29. července 2026)
Záběr z dronu zachycuje spálený les postižený lesním požárem v období sucha, které následovalo po vlně veder a nedostatku vody ve velké části Francie, v Le Temple v departementu Gironde. (29. července 2026)
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Prefektura povolila okamžitý návrat pro obyvatele devíti obcí. Již v úterý večer dostalo oprávnění vrátit se domů 57 tisíc lidí. Celkově se tak zrušení preventivních opatření týká více než poloviny z 220 tisíc lidí evakuovaných od vypuknutí požáru 22. července. Podle úřadů se od 14:00 hodin znovu otevře také dálnice A63 vedoucí z Bordeaux na jihozápad.

Meteorologické podmínky včetně ráno naměřené vysoké vlhkosti vzduchu činí podle mluvčího hasičů Matthieua Jomaina situaci mnohem snesitelnější. Navzdory dobrým podmínkám však připomněl realitu v terénu. „Zasažených 42 tisíc hektarů se nedá uhasit jen tak,“ řekl.

Ve čtvrtek mají pokračovat zásahy zaměřené na zalévání a hašení zbytkových ohnisek, aby bylo možné požár definitivně uhasit, doplnil mluvčí. K tomuto účelu je nyní na místě nasazeno přibližně 3 300 hasičů, kterým pomáhají letadla, policejní cisterny, ale také dobrovolníci a zemědělci.

Teploty, které ve středu dosáhly maxima okolo 40 stupňů Celsia, mají ve čtvrtek podle předpovědí klesnout a podél pobřeží se pohybovat maximálně kolem 27 stupňů Celsia. V Bordeaux pak mají dostat nejvýše na 34 stupňů Celsia. Krátce před svítáním v oblasti přestala platit druhá nejvyšší oranžová výstraha před extrémně vysokými teplotami.

Brzy ráno pršelo v nedalekém městě Bordeaux. V nejpostiženějších oblastech však zatím nebyly žádné známky toho, že by srážky stačily k uhašení plamenů nebo provlhčení písčité půdy a křovinatého podrostu borových lesů, které plameny živí, píše AP.

Prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová vyjádřila naději, že by nižší teploty mohly v boji s požárem pomoci. „Pokud se to potvrdí, mohli bychom očekávat návrat k normálnějšímu životu pro obyvatele, ale také pro podniky, které potřebují fungovat,“ uvedla ve středu pozdě večer.

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