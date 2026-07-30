Od neděle se rozloha spálené plochy nerozšířila, sdělila ráno prefektura. Informovala také o šesti aktivních požárech, zejména u pobřeží v blízkosti dun Grand Crohot a jižně od obce Lacanau. Dále uvedla, že v noci místní úřady zadržely dva lidi kvůli podezření ze žhářství, neposkytla však další podrobnosti.
Prefektura povolila okamžitý návrat pro obyvatele devíti obcí. Již v úterý večer dostalo oprávnění vrátit se domů 57 tisíc lidí. Celkově se tak zrušení preventivních opatření týká více než poloviny z 220 tisíc lidí evakuovaných od vypuknutí požáru 22. července. Podle úřadů se od 14:00 hodin znovu otevře také dálnice A63 vedoucí z Bordeaux na jihozápad.
Meteorologické podmínky včetně ráno naměřené vysoké vlhkosti vzduchu činí podle mluvčího hasičů Matthieua Jomaina situaci mnohem snesitelnější. Navzdory dobrým podmínkám však připomněl realitu v terénu. „Zasažených 42 tisíc hektarů se nedá uhasit jen tak,“ řekl.
Ve čtvrtek mají pokračovat zásahy zaměřené na zalévání a hašení zbytkových ohnisek, aby bylo možné požár definitivně uhasit, doplnil mluvčí. K tomuto účelu je nyní na místě nasazeno přibližně 3 300 hasičů, kterým pomáhají letadla, policejní cisterny, ale také dobrovolníci a zemědělci.
Teploty, které ve středu dosáhly maxima okolo 40 stupňů Celsia, mají ve čtvrtek podle předpovědí klesnout a podél pobřeží se pohybovat maximálně kolem 27 stupňů Celsia. V Bordeaux pak mají dostat nejvýše na 34 stupňů Celsia. Krátce před svítáním v oblasti přestala platit druhá nejvyšší oranžová výstraha před extrémně vysokými teplotami.
Brzy ráno pršelo v nedalekém městě Bordeaux. V nejpostiženějších oblastech však zatím nebyly žádné známky toho, že by srážky stačily k uhašení plamenů nebo provlhčení písčité půdy a křovinatého podrostu borových lesů, které plameny živí, píše AP.
Prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová vyjádřila naději, že by nižší teploty mohly v boji s požárem pomoci. „Pokud se to potvrdí, mohli bychom očekávat návrat k normálnějšímu životu pro obyvatele, ale také pro podniky, které potřebují fungovat,“ uvedla ve středu pozdě večer.