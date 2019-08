Pro ženu, která v USA bojovala o nová játra s pojišťovnami i státem, se našel vhodný dárce. Zemřela při operaci

NEW YORK Erika Zaková bojovala více než rok o transplantaci jater, za velkého zájmu médií a uživatelů sociálních sítí. Tu devětatřicetiletá žena nutně potřebovala kvůli následkům po léčbě rakoviny tlustého střeva. Problém však byl nejprve v pojišťovně, která odmítala pokrýt náklady, a poté i ve změně legislativy. V pátek však Zaková zemřela při operaci, k níž došlo jen pár hodin poté, co se pro ní našel vhodný orgán. Pro server CNN to uvedl její manžel Scott Powers.

Erika se s manželem poznala v roce 1998. Zprvu se nezdálo, že by jim to mohlo klapat, protože měli zcela rozdílné osobnosti. Přesto se bývalému hráči fotbalu na prestižní Brownově univerzitě a milovnici umění poštěstilo a o více než deset let později se vzali a měli spolu nyní pětiletou dceru Loïe. Zemřel Čech s nejdéle transplantovaným srdcem. Rudolf Sekava s ním žil 34 let Před pěti lety však ženě lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Začal tak její dlouhý a vyčerpávající boj nejen s nemocí, ale i s pojišťovnou a lékařskými pravidly. Zaková si prošla za dobu léčby více než sedmdesáti chemoterapiemi, mnoha dalšími léčebnými procedurami a nakonec podstoupila i takzvanou radiofrekvenční ablaci, tedy zákrok, při němž se odstraňují expanzivně se chovající ložiska (nejčastěji metastáze). Operace se však nepodařila a Erice tak zůstala v játrech díra o velikosti „lidské pěsti“. V době, kdy začala nutně potřebovat transplantaci jater, jí pojišťovna UnitedHealth Group sdělila, že operaci neuhradí. Žena si ji však nemohla dovolit a proto začala bojovat s dalším nepřítelem. Spor po čtyřech měsících došel až k tomu, že šla za výkonným ředitelem pojišťovny Davidem Wichmannem a mluvila s ním o celém problému. Podle ní k případu Wichmann přistupoval naprosto nekompetentně. Inspirace pro lidi čekající na transplantaci „Je naprosto neuvěřitelné, že ačkoliv mi život visí na vlásku, jednají se mnou dál na této naprosto neadekvátní úrovni,“ napsala Zaková na Twitter. Její situace nenechala chladnými uživatele sociálních sítí ani média. A přestože pojišťovna pojišťovna ustoupila a slíbila, že operaci uhradí, objevil se další problém. Na celostátní úrovni se totiž změnil model pro přiřazování pořadí pro čekatele na náhradní orgány. Erika sice měla začátkem roku v tomto modelu skóre třicet, tedy průměrnou hodnotu, kdy pacienti obvykle operaci podstupují. Jenže během jara se po změně v legislativě propadla na hodnotu 23. Tento čtvrtek se však objevila játra, která byla pro Eriku vhodná. Lékařský tým se tak začal připravovat na operaci, kterou však její vyčerpané tělo nevydrželo. Její manžel Scott Powers pro CNN uvedl, že i přes veškerou hlubokou bolest, kterou on a jeho dcera nyní cítí, jsou vděční především všem lidem, kteří se Erice snažili pomoci. „Chceme poděkovat všem, kteří nám v těchto posledních několika velice náročných týdnech pomáhali. I všem, kteří na internetu vytvořili „Eričinu armádu“ a pomohli informace o jejím případu rozšířit. Erika si i díky tomu udržela smysl pro humor a lásku k životu až do poslední chvíle,“ uvedl pro CNN. Rodina založila crowdfoundingovou stránku na serveru GoFundMe na Eričin pohřeb a další nutné výdaje. Powers ale zároveň požádal média a veřejnost o soukromí v několika následujících dnech. Thomas Nealon, prezident a výkonný ředitel Americké jaterní nadace její boj dle svých vlastních slov obdivuje. „Je inspirací pro obrovské množství pacientů čekajících na transplantaci, i těch, kteří jsou v úzkých z toho, že nemají kontrolu nad vlastní léčbou,“ uvedl Nealon s tím, že ho zpráva o Eričině smrti velice zarmoutila.