Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Problém pro obžalovaného Gašpara. Fico po ztrátě většiny neprotlačil trestní novelu

Autor: ,
  15:59aktualizováno  15:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Místopředseda slovenského parlamentu za stranu Směr-SD Tibor Gašpar (11....

Místopředseda slovenského parlamentu za stranu Směr-SD Tibor Gašpar (11. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Místopředseda slovenského parlamentu za stranu Směr-SD Tibor Gašpar (11....
Místopředseda slovenského parlamentu za stranu Směr-SD Tibor Gašpar a šéf...
Slovenský premiér Robert Fico (5. listopadu 2026)
Slovenský premiér Robert Fico s poslanci své strany Směr-SD (4. listopadu 2026)
20 fotografií
Slovenská vládní koalice ve středu neprosadila další změny v trestním právu. Poté, co v parlamentu ztratila většinu, její novela neprošla o jeden hlas. Navrhované úpravy by podle opozice pomohly obžalovanému místopředsedovi Národní rady Tiboru Gašparovi, který je obviněný v kauze Očistec.

Gašpar dříve tvrdil, že by mu nová úprava u soudu nepomohla. Předlohu však při závěrečném hlasování v parlamentu podpořil. Součástí návrhu bylo například oslabení svědeckých výpovědí obviněných, kteří spolupracují s policií – takzvaných kajícníků. Ti právě v Gašparově kauze hrají významnou roli.

V případě schválení předlohy by nově soud nemohl uznat obžalovaného vinným na základě výpovědi spolupracujícího obviněného, aniž ji podpořily jiné důkazy. Takovým důkazem by však nemohla být výpověď jiného obviněného, který získal v trestním řízení výhody například v podobě příslibu zastavení stíhání.

Gašpar čelí spolu s další desítkou lidí v probíhajícím líčení u soudu obžalobě pro podezření ze zneužívání policie ve prospěch Směru-SD v éře minulé vlády premiéra Roberta Fica. Proti Gašparovi, který vinu odmítá, vypovídá bývalý ředitel policejní finanční jednotky Bernard Slobodník, který je jedním z obžalovaných v případu.

Slovenský ústavní soud v říjnu označil za protiústavní dřívější novelu trestního řádu, která rovněž oslabovala svědectví spolupracujících obviněných.

Koalice v parlamentu přišla o většinu na začátku listopadu. Stalo se tak poté, co se k odvolanému ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi, který je nyní nezařazeným poslancem, postupně přidali dva další už bývalí vládní zákonodárci Roman Malatinec a Peter Slyško.

Ficův kabinet se tak ve 150členné Národní radě opírá už jen o 75 poslanců a přesně tento počet poslanců návrh změn v trestním právu podpořil. To ovšem těsně nestačilo k jeho schválení, neboť hlasovali všichni zákonodárci. Hlasování přitom proběhlo už v úterý večer – se stejným výsledkem. Koalice si pak prosadila nové hlasování ve středu dopoledne.

Chybějící hlas už však nesehnala. Taraba odmítl novelu podpořit s vysvětlením, že koalici žádal o odklad a dopracování návrhu tak, aby obstál před Ústavním soudem.

Směr-SD dlouhodobě zpochybňuje vyšetřování různých kauz v době, kdy byl v letech 2020 až 2023 v opozici. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu na podzim roku 2023 v rámci rozsáhlých změn v trestním právu zrušila elitní Speciální prokuraturu, výrazněji snížila tresty za řadu zločinů a zkrátila promlčecí doby trestných činů.

Podle šéfa opoziční strany Progresivní Slovensko Michala Šimečky je výsledek středečního hlasování vítězstvím pro spravedlnost na Slovensku a další porážkou premiéra Fica.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Problém pro obžalovaného Gašpara. Fico po ztrátě většiny neprotlačil trestní novelu

Místopředseda slovenského parlamentu za stranu Směr-SD Tibor Gašpar (11....

Zemřel veslař Oldřich Svojanovský. S bratrem získal dvě olympijské medaile

Oldřich Svojanovský na snímku z roku 2017.

Bude Světový pohár s Ruskem? Kanadská vláda nám to komplikuje, říká šéf NHL

Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

Loutkář, režisér a pedagog Pavel Vašíček

V Abú Zabí skončila jednání o Ukrajině. Kushner s Witkoffem pojedou za Putinem

Americký vyslanec Jared Kushner hovoří na brífinku během jednání mezi Ruskem a...

Vzkaz Trumpovi. Íránské revoluční gardy ukázaly podzemní „raketové město“

Írán ukázal podzemní raketové město

Vláda ruší vyhlášku o stravování. Stát nemá být zachránce lidstva, říká Šťastný

ilustrační snímek

Babiš míří do Irska. S lídry EU bude řešit AI a ceny energií, setká se i se Zelenským

Premiér Andrej Babiš (ANO) před společným jednáním vlád Česka a Slovenska. (10....

Opět „Michail Andropov“. V Itálii dostalo výhrůžku bombou šest tisíc škol i Meloniová

Vyučující na institutu Matteotti Pelico v Turíně evakuují žáky s pomocí...

Úhel pohledu

Veřejné peníze nejsou samy o sobě nepřítelem svobody. Ani u ČT a ČRo, ani u univerzit

Setkání studentů na podporu veřejnoprávních médií, pořádá iniciativa Vstávej...

Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?
Yummy není jen rozvoz potravin, ale i chytrý plánovač receptů. Co na službu říkáme?

Jistě znáte ten každodenní kolotoč – vymyslet, co uvařit, aby to chutnalo dětem i partnerovi, sepsat nákupní seznam, strávit hodinu v přeplněném...

Šéf ČT otočil. Regionální tvorbu neomezíme, řešil jsem to s Babišem, řekl

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)

Poslanci se přeli o zmrazení platů politiků. Návrh pak rozpočtovým výborem neprošel

Poslanecká sněmovna

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.