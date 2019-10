Prodemokratičtí demonstranti znovu vyšli do ulic Hongkongu, do stanice metra někdo vhodil zápalné lahve

HONGKONG Prodemokratičtí demonstranti v sobotu znovu vyšli do ulic Hongkongu, aby dali najevo nespokojenost s podle nich sílící kontrolou Pekingu nad touto bývalou britskou kolonií. Dovnitř stanice metra Kowloon někdo vhodil zápalné lahve, nikdo nebyl zraněn, stanice ale byla při útoku těžce poškozena, uvedla vláda v prohlášení.

V té době procházely danou oblastí stovky demonstrantů, hlavně mladých lidí s maskami zakrývajícími obličej. Po zprávě o útoku na stanici podzemní dráhy byly do přilehlých ulic vyslány desítky pořádkových policistů.



Zakrývání tváře vláda správkyně Hongkongu Carrie Lamové před týdnem zakázala. Demonstranti obličejovými maskami skrývají svou totožnost, ale také se jimi chrání před slzným plynem či pepřovým sprejem, které používají při zásazích policisté. Za porušení zákazu hrozí až rok vězení.

Minulý víkend protestovaly proti zákazu zakrývání tváře desítky tisíc lidí. Odpor vyvolaly také incidenty z minulých dní, při kterých policisté ostrými náboji postřelili dva mladíky. Demonstrace na mnoha místech vyústily ve střety s policií, která shromáždění rozháněla slzným plynem, vodními děly a obušky.

Demonstrace uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997, kdy se tato někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu. Spouštěčem protestů byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny. Zákon už správkyně Hongkongu slíbila stáhnout, protestní akce ale pokračují a jejich účastníci požadují obecnější demokratické reformy.