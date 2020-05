Prodlouží Španělsko karanténu? Drží nás tady jako rukojmí, volají obyvatelé Madridu

Madrid/Praha Podle premiéra Pedra Sáncheze ještě není vyhráno, podpora pro další prodloužení nouzového stavu ale není v parlamentu jistá. Turistům se má Španělsko otevřít až koncem června.

Život ve Španělsku je kvůli pandemii koronaviru již přes dva měsíce paralyzován velmi přísnými omezeními a mnoha obyvatelům se to řádně zajídá. Teprve nedávno byla ve většině oblastí zrušena povinnost setrvávat doma s výjimkou nejnutnějších cest typu nákupu potravin, stále se však třeba nesmí setkávat více než deset lidí najednou a také nesmí opustit svůj region.

Přesto, že v posledních dnech počty nakažených koronavirem i úmrtí na nemoc covid-19 setrvale klesají, zastává vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheze opatrný postoj. Ten ztělesňuje jeho výrok „Dáme-li přednost byznysu před zdravím, přijdeme o obojí“. Španělsko pandemie těžce zasáhla – úřady tam evidují téměř 28 tisíc obětí.

Nouzový stav, jenž vládě umožňuje drsná omezení základních svobod vymáhat, nyní platí do neděle 24. května, a kabinet by jej rád – prý naposledy – prodloužil o další měsíc. K tomu je ale nutný souhlas parlamentu, který Sánchez nemá jistý. Opozice, zejména Lidová strana (PP) a krajně pravicová strana Vox, totiž proti premiérově plánu stupňuje výhrady, zejména s odkazem na další ekonomické škody, jež by prodloužení karantény přineslo. Poslanci by o věci mohli jednat již dnes.

Zničíte nás! zní z metropole

K rozhádanosti politické scény přispívá i skutečnost, že rychlost uvolňování se liší podle správních regionů. V takzvané fázi nula, kde stále platí nejpřísnější opatření, zůstávají rozhodnutím centrální vlády nejhůře postižená velkoměsta Madrid, Barcelona a velká část rozlehlého regionu Kastilie a León.

„Drží nás tady jako rukojmí. Vláda nejspíš chce, aby z hlavního města zbyly jen ruiny,“ postěžovala si deníku El País Isabel Díazová Ayusová (PP), prezidentka správní oblasti Madridu, ekonomicky nejsilnějšího regionu.

Španělské hranice zůstávají uzavřené, což působí problémy zejména v těch oblastech, jejichž ekonomika je z velké části závislá na příjmech od zahraničních turistů. Ministr dopravy José Luis Ábalos sice oznámil, že návštěvníci z ciziny se budou moci vydat do Španělska od konce června, to však mnoho podnikatelů i zaměstnanců v turistické branži neuspokojilo. Chybějící turisté jsou problémem zejména na Baleárských a Kanárských ostrovech a při pobřeží Středozemního moře, kde by za normálních okolností pomalu začínala hlavní sezona.

Pomoc pro nejchudší rodiny

Podle posledních vládních odhadů by letos španělská ekonomika měla kvůli pandemii klesnout téměř o deset procent a nezaměstnanost vystoupat ke 20 procentům. Kabinet se proto rozhodl uspíšit zavedení takzvaného základního příjmu pro nejchudší domácnosti. Tento instrument, prosazovaný zejména koaliční krajně levicovou stranou Unidas Podemos (UP), byl součástí dohody mezi vládními stranami již před rozšířením koronaviru, pandemie však jeho realizaci urychlila.

Podle představ španělské vlády by v první fázi na tento základní měsíční příjem ve výši 400 až 1000 eur (asi 11 000 až 27 600 korun) mělo nárok přibližně sto tisíc nejchudších domácností. Okruh oprávněných příjemců by se ale měl časem rozšířit až na milion domácností (země má 47 milionů obyvatel) s tím, že prioritu budou mít rodiny s dětmi. Má se jednat o dávku dočasnou, která ovšem i tak státní kasu nemálo zatíží: náklady jen pro letošní rok se odhadují na 3,5 miliardy eur (asi 97 miliard korun).