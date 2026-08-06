Podle agentury AFP je kauza příkladem kulturní války zmítající mnoha univerzitami, z nichž některé vyvolávají podezření ohledně kritérií přijímání výzkumných pracovníků z řad menšin.
Arday se dostal na titulní stránky novin v roce 2023, když jej univerzita coby 37letého jmenovala nejmladším černošským profesorem. Obvinění z plagiátorství, které Arday popírá, vznesl americký výzkumník Nathan Cofnas, jenž byl sám předloni z této školy propuštěn po obvinění z rasismu. Cofnas také zpochybňuje několik Ardayových tvrzení, zejména to, že údajně uběhl 30 maratonů za 35 dní.
„Má rezignace představuje jediný způsob, jak ukončit obtížné období. Neměla by ale být nesprávně vykládána jako souhlas s tvrzeními, která se o mně šířila. Je to prostě rozhodnutí člověka, který dosáhl hranice toho, co lze od člověka rozumně očekávat, že vydrží. S okamžitou platností proto odcházím z postu profesora sociologie vzdělávání na Cambridgeské univerzitě a přestávám být členem Jesus College,“ uvedl Arday v dopise zveřejněném na internetu. Jesus College je součástí této univerzity.
„Číst a psát umím až od osmnácti“
Arday dopis zveřejnil jen několik hodin po oznámení univerzity, že zahájila vyšetřování na základě nových informací o „akademických kvalifikacích a čestných jmenování profesora Ardaye“. Kromě toho se podle instituce stále prošetřuje několik stížností týkajících se akademického pochybení. Vlastní vyšetřování provádí rovněž Jesus College. Arday a jeho zastánci tvrdí, že část tohoto přísného zkoumání jeho kariéry byla motivována rasismem.
Petice na Ardayovu podporu měla ve středu přibližně 15 500 podpisů, mezi nimiž byli akademici z Cambridge, poslanci nebo předseda britských Zelených Zack Polanski. Britská pobočka amerického nakladatelství Simon & Schuster týž den agentuře AFP potvrdila vydání pamětí tohoto akademika s názvem Great and Unfortunate Things (Skvělé a nešťastné věci) v plánovaném termínu, a to 11. srpna v USA a koncem srpna v Británii.
Arday v knize popisuje, jak mu byl v dětství diagnostikován autismus a celkové opoždění vývoje, jak poprvé promluvil až v jedenácti letech a jak se naučil číst a psát až v osmnácti letech. Nikdo proti pamětem nevznesl žádné obvinění z plagiátorství, uvedlo nakladatelství. Odkázalo se také na předchozí prohlášení Cambridgeské univerzity, v němž se uvádí, že univerzita obvinění prošetřila a zprostila Ardaye jakéhokoli pochybení. Univerzita údajně také uvedla, že Ardaye podporuje a že se stal obětí „hanebné kampaně zaměřené na podkopání jeho důvěryhodnosti“.