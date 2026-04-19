Ve volbách v Bulharsku míří k vítězství proruský exprezident, má velký náskok

Autor: ,
  20:18
Parlamentní volby v Bulharsku s velkým náskokem vyhrála středolevá strana Progresivní Bulharsko, kterou vede někdejší prezident Rumen Radev, označovaný za proruského. Ukazují to první odhady. Jasno o vítězi by mohlo být v noci nebo v pondělí ráno, jakmile bude sečtený dostatečný počet hlasů.
V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý prezident a favorit voleb Rumen Radev (19. dubna 2026) | foto: Reuters

33 fotografií

Agentura Alpha Research exprezidentově straně přisuzuje zisk 37,5 procenta hlasů, informuje agentura Reuters. Radevova strana tak podle odhadů předstihla svého hlavního soupeře, konzervativní středopravicové uskupení GERB-SDS.

Navzdory obrovskému rozdílu mezi oběma stranami by předpokládaný podíl hlasů nemusel Radevovi stačit k sestavení jednočlenné vlády, upozorňuje agentura AP. Země od roku 2021, kdy po rozsáhlých protikorupčních demonstracích skončil v čele vlády Bojko Borisov, prochází politickou krizí, při níž se u moci střídají křehké koalice.

Radev zastával funkci prezidenta od roku 2017. Na konci loňského roku otevřeně podpořil demonstranty a v lednu rezignoval, aby se mohl ucházet o místo v parlamentu.

Exprezident mimo jiné slibuje boj proti korupci. Zároveň se staví proti některým postojům Evropské unie, mimo jiné odmítá unijní tzv. zelenou politiku, chce obnovit spolupráci s Ruskem a je proti dodávání zbraní na Ukrajinu, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi.

Dnešní parlamentní volby byly už osmé za posledních pět let. K pádu zatím poslední vlády v Bulharsku vedly rozsáhlé protesty proti rozpočtovému plánu, které loni přiměly k demisi premiéra Rosena Željazkova.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.