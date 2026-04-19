Agentura Alpha Research exprezidentově straně přisuzuje zisk 37,5 procenta hlasů, informuje agentura Reuters. Radevova strana tak podle odhadů předstihla svého hlavního soupeře, konzervativní středopravicové uskupení GERB-SDS.
Navzdory obrovskému rozdílu mezi oběma stranami by předpokládaný podíl hlasů nemusel Radevovi stačit k sestavení jednočlenné vlády, upozorňuje agentura AP. Země od roku 2021, kdy po rozsáhlých protikorupčních demonstracích skončil v čele vlády Bojko Borisov, prochází politickou krizí, při níž se u moci střídají křehké koalice.
Radev zastával funkci prezidenta od roku 2017. Na konci loňského roku otevřeně podpořil demonstranty a v lednu rezignoval, aby se mohl ucházet o místo v parlamentu.
Exprezident mimo jiné slibuje boj proti korupci. Zároveň se staví proti některým postojům Evropské unie, mimo jiné odmítá unijní tzv. zelenou politiku, chce obnovit spolupráci s Ruskem a je proti dodávání zbraní na Ukrajinu, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
Dnešní parlamentní volby byly už osmé za posledních pět let. K pádu zatím poslední vlády v Bulharsku vedly rozsáhlé protesty proti rozpočtovému plánu, které loni přiměly k demisi premiéra Rosena Željazkova.