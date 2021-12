Prohra po více než 100 letech v oblasti, která bývala bezpečně jejich. Britští konzervativci i Johnson trpí

Britští konzervativci mají o čem přemýšlet. Jejich nejhorší předpovědi z posledních dní se totiž potvrdily – v doplňovacích volbách v anglickém North Shropshiru o 34 procentních bodů prohráli. Něco takového se jim v tomto bezpečně „modrém“ (konzervativním) hrabství nestalo od roku 1904.

Slavit naopak mohou liberální demokraté, kteří v letošním roce vyhráli již druhé doplňovací volby v řadě. „Toto je pro nás historický moment,“ řekl v pátek televizi Sky News šéf strany Ed Davey. „Myslím, že liberální demokraté jsou nyní rozjetí,“ dodal s poukazem na to, že v obou případech „libdems“ porazili vládní konzervativce.

Za příčinu pátečního výsledku je považována série skandálů, do které se konzervativci (a jmenovitě premiér Boris Johnson) dostali v poslední době. Samotné doplňovací volby v hrabství North Shropshire ostatně byly spuštěny jednou z takových afér – konzervativní poslanec Owen Paterson totiž rezignoval poté, co se prokázalo, že si k platu poslance přivydělal lobbingem 112 tisíc liber (3,3 milionu korun).

Premiérovy trable

Bezpečnou konzervativní většinou 79 hlasů čtvrteční porážka nezamávala. Dále ale podlomila postavení šéfa strany Borise Johnsona, který za ni obratem přijal osobní zodpovědnost. Přišla navíc hned dva dny poté, co se proti premiérovi postavilo v parlamentním hlasování téměř 100 jeho vlastních poslanců a konzervativní politik se tak poprvé musel spolehnout na hlasy labouristické opozice.

Poprvé od Johnsonova vstupu do Downing Street v červenci 2019 se dokonce začalo vážně uvažovat o jeho politické budoucnosti. V britských kuloárech se totiž proslýchá, že konzervativní jestřábové na něm nadále neshledávají nic užitečného. Nesouhlasí s nim ideologicky a brojí proti jeho koronavirovým restrikcím. Pokud už jim není schopen ani vyhrávat volby, musí z kola ven.

Do středy se pro Johnsonovo odstoupení mělo vyslovit až 12 poslanců. Na svém Twitteru to uvedl oblíbený konzervativní podcaster Christopher Hope, v britských kuloárech přezdívaný Kosa.

Pro skutečné sesazení premiéra by rebelové potřebovali hlasů 54. Formálně by k tomu došlo zasláním jejich dopisů tzv. Komisi 1922, která sdružuje konzervativní poslance ze zadních lavic a je zodpovědná za případné vyslovení nedůvěry. Pod hrozbou takového scénáře rezignovala například Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová.

Poslance by mohlo povzbudit i to, že od středy je nově možno tento dopis poslat též elektronicky. V minulosti tomu tak nebylo a bylo striktně vyžadováno osobní doručení tohoto psaní, což na vzbouřelé poslance vytvářelo dodatečný tlak a ponoukalo je to k dobrému uvážení jejich stanoviska – z takového odevzdání totiž už mnohdy nebyla politická cesta zpět.

Palba z vlastních řad

Tyto zprávy je třeba brát s jistou rezervou – britská média totiž ministerského předsedu „pohřbívají“ s železnou pravidelností.

Určitě ale platí, že takhle vážné krizi Johnson zatím během svého premiérování nečelil – a to ani v době, kdy se proti němu obrátil Dominic Cummings, jeho někdejší pravá ruka, a začal zveřejňovat jejich interní komunikaci. Tlak navíc momentálně přichází zprava, nikoli zleva, což je pro premiéra obzvlášť ošidné. Právě konzervativně-libertariánskému křídlu strany totiž vděčí za zvolení.

Stojí za pozornost, že nemalou úlohu v současném tažení proti premiérovi hraje konzervativní časopis The Spectator, který Johnson kdysi vedl jako šéfredaktor. Právě na jeho stránkách již v pondělí ráno vyšel téměř kompletní seznam sněmovních rebelů, kteří potom ve středu hlasovali proti premiérovi.

Po čtvrtečním fiasku ve Shropshiru zaplavila The Spectator vlna velmi kritických článků k osobnosti premiéra, který se podle šéfredaktora Frasera Nelsona nachází v „politickém očistci“. Ještě negativněji pro šéfa vlády vyzněl komentář předního konzervativního komentátora a blízkého osobního přítele ministra financí Rishiho Sunaka Jamese Forsytha: „Pokud toryové dokážou prohrát ve Shropshiru, dokážou prohrát všude,“ napsal vlivný komentátor.