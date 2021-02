Prokuratura v Georgii zahájila vyšetřování Trumpa kvůli snaze zasáhnout do výsledků voleb

ATLANTA (USA) Prokurátoři v Georgii zahájili vyšetřování snahy bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa zasáhnout do výsledku prezidentské volby v tomto jihovýchodním státě. Napsal to ve středu deník The New York Times (NYT), jehož informace následně potvrdily agentury Reuters a AP. Trumpovými povolebními intervencemi se v Georgii zabývá také úřad tzv. státního tajemníka Brada Raffenspergera, který dohlíží na regulérnost voleb.

O otevření kriminálního vyšetřování svědčí dopisy prokurátorky Fani Willisové zaslané několika činitelům regionální vlády včetně Raffenspergera. Vrchní státní zástupkyně okresu Fulton County v nich požádala o uchování dokumentů, včetně materiálů souvisejících s lednovým telefonátem tehdejšího prezidenta se státním tajemníkem. Trump na začátku roku Raffenspergera tlačil do dalšího přezkoumávání voleb a nepravdivě při tom tvrdil, že hlasování v Georgii vyhrál.

Impeachment proti Trumpovi je v souladu s ústavou, rozhodl Senát. Proces se může naplno rozjet Konečné výsledky prezidentské volby v tomto státě ukazují, že Trump s nynějším prezidentem Joem Bidenem prohrál o 11 779 hlasů. „Podívejte se, chci udělat jenom jedno: Chci jen najít 11 780 hlasů,“ říkal poražený šéf Bílého domu dva měsíce po volbách státnímu tajemníkovi. Toho v té době opakovaně kritizoval na sociálních sítích, podobně jako republikánského guvernéra Georgie Briana Kempa, který odmítal Trumpovy požadavky spojené s volbami. Kvůli zmíněnému telefonátu zahájil na začátku týdne Raffenspergerův tým vlastní šetření. „Vyšetřování spočívá v ověřování skutečností a je správní povahy. Jakékoliv další právní kroky budou přenechány generálnímu prokurátorovi,“ uvedl v pondělí mluvčí státního tajemníka Walter Jones. Bývalí prokurátoři deníku NYT řekli, že Trumpův rozhovor s Raffespergerem, i dřívější telefonát s Kempem, vyvolávaly podezření na možné porušení hned tří státních zákonů. Pokud by byl exprezident ve Fulton County obžalován, mohl by stanout před relativně nevstřícnou porotou. „Fulton County zahrnuje většinu Atlanty a v listopadových volbách jasně podpořil prezidenta Bidena,“ vysvětluje NYT. Úřady v Georgii začaly vyšetřovat Trumpův telefonát, kterým chtěl zvrátit výsledky voleb ve státě Prokurátorka Willisová podle deníku otevření případu zvažovala už několik týdnů. „Tato záležitost má vysokou prioritu a já jsem přesvědčena, že... při shromažďování informací a důkazů o potenciálních zločinech v podobě rozhovorů, dokumentů, videí a elektronických záznamů budeme spolupracovat,“ cituje Reuters z jejího dopisu s dnešním datem. Kromě Kempa a Raffenspergera jej dostal i guvernérův zástupce Geoff Duncan a státní ministr spravedlnosti Chris Carr. Iniciativa Willisové znamená, že Trump už čelí kriminálnímu vyšetřování ve dvou amerických státech. Již delší dobu běží vyšetřování možných finančních podvodů vedené newyorským prokurátorem Cyrusem Vancem. Prokuratura ve Fulton County ani Trump ihned nereagovali na žádost Reuters o komentář.