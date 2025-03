Rusko a USA, největší přátelé. Kremelská propaganda velebí Trumpa, Evropa je zlo

Ještě před pěti týdny ministr zahraničí Sergej Lavrov ve vysílání ruské státní televize házel špínu na Washington, který byl podle něj zdrojem všeho světového zla. Stačilo pár Trumpových výroků, několik vzájemných jednání a světonázor známého ruského generátoru výhrůžek Západu se zjevně zcela otočil. V nedělním televizním rozhovoru už byla nepřítelem Evropa.

„Kolonizace, krymská válka, Napoleon, 1. světová válka, Hitler. Když se zpětně podíváme do historie, Američané nikdy nepodněcovali konflikty, byla to Evropa,“ rozohnil se Lavrov a naplno tak ukázal, jak bleskově se změnil propagandistický jazyk Kremlu. Ultrakonzervativní moderátor Dmitrij Kiseljov mu později přizvukoval, Evropu označil za propagátora války, zatímco „velká trojka Spojených států, Ruska a Číny zformuje novou kostru světové nadvlády“.

Paradoxní je, že i po Trumpově inauguraci se Lavrov a jeho věrní tvářili, že se ve vztahu s Amerikou nic nezmění. „Je to jen jakýsi rozdíl v terminologii, jinak jsme se nikam neposunuli,“ uvedl ruský ministr zahraničí na sklonku ledna, když srovnával administrativy Joea Bidena a Trumpa. Dvanáctého února však přišel první telefonát Vladimira Putina se staronovým americkým prezidentem, který odstartoval dodnes trvající poplácávání po zádech.

Putin jako by zapomněl, že ještě nedávno obviňoval „Západ vedený Spojenými státy“ ze snahy o vymazání Ruska z mapy i historie. Minulý týden už nabízel Trumpovi, že se rád domluví na umožnění těžby nerostných surovin na Sibiři. Na Trumpovi oceňuje „pragmatismus a snahu o kompromis“.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Jsme si tak podobní, zní z Kremlu

A ruku v ruce s novým pohledem ruského vladaře na mezinárodní politiku musí jít prokremelské kanály. Generální ředitel Mosfilmu Karen Šachnazarov prohlásil, že Američané už mají dost budování globální nadvlády.

Propagandista Jevgenij Popov ve svém pořadu 60 minut tvrdil, že na aktuálním sbližování Ruska a USA vlastně není nic výjimečného. „Američané s námi ostatně obchodovali už za dob Sovětského svazu. To, co se teď děje, je přirozená věc. My chceme jen poklidné, konstruktivní, pragmatické a hlavně rovné vztahy s Amerikou,“ dodal.

Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov, který ještě nedávno hrozil Spojeným státům jaderným útokem, ve stejném pořadu prohlásil: „Vždyť se můžeme s Američany spřátelit a budeme vládnout světu. Trump nás potřebuje. Potřebujeme my jeho? Ano, určitě. Překrývají se naše zájmy? Překrývají. Kdo je naším nepřítelem? Evropská unie.“

Popov, který byl kdysi zpravodajem ruské státní televize v New Yorku, přišel s myšlenkou, že Rusko a Amerika pod nadvládou Trumpa mají mnoho společného. „Máme silnou výkonnou moc, protekcionistickou politiku, velké armády, tržní ekonomiku a mocné bezpečnostní složky,“ míní.

Američanům vyslal v rozhovoru pro list The New York Times i jedno poselství: „Pokud chcete pochopit, jak přemýšlíme my Rusové, stačí se podívat do zrcadla.“