VIDEO: Prosím, nechte mě jít, dejte mi druhou šanci, vzlykala šestiletá dívka. Policista byl ale neoblomný

Celá událost se odehrála v září loňského roku v americkém Orlandu ve státě Florida. Záběry rodina zatčené šestileté dívky nyní zveřejnila.



Dívku policista zatkl poté, co dostala záchvat vzteku, informoval zpravodajský server Click Orlando. Babička dívky americkým médiím řekla, že její vnučka trpí poruchou spánku, což má za následek výkyvy v jejím chování.



Video začíná tím, jak policista dívce nasazuje pouta. „Prosím, ne,“ vzlyká holčička. Později to opakuje, když s ní muž zákona míří k policejnímu autu. Se vzlykotem prosí, aby dostala druhou šanci. „Prosím! Nechte mě jít,“ říká po nástupu do vozu. Policista je ale neoblomný a zavírá za ní dveře.

Orlando police arrested a 6-YEAR-OLD Black girl for "throwing a tantrum" in her first-grade class.



She was handcuffed, put in the back of a cop car, then fingerprinted and taken in for a mug shot.



Don't look away. This is what black kids go through in America. pic.twitter.com/PYVO8qc4Mk