Česká prostitutka pomáhala gangu v Německu k okrádání klientů. Lup vozili do Čech

Saský list poznamenal, že to byl neobyčejný případ. Verdikt padl tři a půl roku po činu. Sasko totiž muselo počkat na to, až si 34letá žena nejprve ve vlasti odpyká tříletý trest vězení za jiné krádeže, teprve poté ji Česko loni do Německa vydalo.

Případ se odehrál v létě 2021, kdy si 61letý obyvatel saské metropole s ženou identifikovanou jako Lucie J. poprvé setkal. První schůzka se podle deníku příliš nevyvedla, Češka nicméně už tehdy svému pasákovi poslala fotku mužova vozu BMW.

O několik dní později se u muže znovu ohlásila a domluvila si s ním víkendovou schůzku v Drážďanech. Ale ani ta příliš dobře neskončila, neboť nad ránem u něj doma ztropila hlasitou scénu. Podle vyšetřovatelů křičela kvůli tomu, aby svým třem kumpánům čekajícím v okolí upřesnila, v kterém domě je. Následně odešla, zároveň ale umožnila trojici proniknout dovnitř.

Skupina muže u něj doma přepadla, zbila, svázala a ukradla mu cennosti včetně fotografického vybavení. Z místa nakonec odjela mužovým vozem BWM směrem do Česka.

Na dálnici A17, která společně s českým úsekem D8 spojuje Prahu s Drážďany, začala německá policie trojici pronásledovat. Krátce po přejetí hranic ztratil řidič v Česku u krušnohorských tunelů kontrolu nad autem a havaroval. Muži utrpěli zranění, vůz byl zcela zničen a poškozen byl i lup.