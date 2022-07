Prostořeká Mordauntová míří vzhůru. Na Johnsonovo místo si brousí zuby vtipná poslankyně

Dosavadní vývoj závodu o post britského premiéra překvapuje politické laiky i profesionály. V klání konzervativních politiků sice skutečně dominují dvě předpokládaná jména – bývalý ministr financí Rishi Sunak a ministryně zahraničí Liz Trussová –, zároveň se ale mezi ně dostala kandidátka zcela nečekaná: někdejší příslušnice britského námořnictva Penny Mordauntová.

Podle průzkumu deníku The Times má v současnosti lídr pelotonu Sunak podporu 101 poslanců. Mordauntová mu ale dýchá na záda s 83 přislíbenými hlasy. Kandidátka pravého křídla Trussová na ni ztrácí celkem 19 hlasů, což je manko sice nikoli neřešitelné, ale přesto znatelné.

Parlamentní šprýmařka

O Sunakovi nikdo nepochyboval od samého začátku. Hodně se zviditelnil během pandemie koronaviru, kdy na sebe upozornil štědrými finančními injekcemi do soukromého sektoru. Když se potom před dvěma týdny stal jedním z „katů“ premiéra Borise Johnsona, předpokládalo se, že se z něj stane tahoun nadcházejícího vnitrostranického klání.

Očekávalo se, že Sunakův vyzývatel vzejde z tábora Johnsonových příznivců. Dosluhující premiér sice za poslední dva roky o podporu řady konzervativců – zejména těch z pravého křídla – přišel, stále je ale výraznou politickou figurou. Po odstoupení pravicově orientované poslankyně Priti Patelové byl tahoun této sekce známý: je jí přesvědčená brexitářka a ministryně zahraničních věcí Liz Trussová.

Co ale nikdo nečekal, byl náhlý nástup úplně jiné kandidátky. Penny Mordauntová jistě není žádným nováčkem britského politického života a má na kontě řadu kabinetních postů pod křídly bývalé premiérky Theresy Mayové. V poslední době ale rozhodně nepatřila k nejvýraznějším konzervativcům a její popularita se odvíjela spíše od zábavných až kuriózních momentů – jistě se neprofilovala jako seriózní uchazečka o pobyt v Downing Street číslo 10. Pověstný je například její výstup ve sněmovně, ve kterém jedenáctkrát použila variaci na vulgární anglická slova označující genitálie či pohlavní styk.

Teď je ale všechno jinak, jak zjišťují i ti nejzasvěceněší britští komentátoři. Mordauntové se totiž očividně podařilo zachytit trend, který mainstreamovým konzervativcům unikl: i na britské pravici totiž může táhnout změna a neortodoxní – podle některých radikální – přístup k problémům. Ještě před pár lety by patrně konzervativní politička, jež navrhuje zrušení nevolené Sněmovny lordů a přechod osm set let starého parlamentu na online hlasování, neměla žádnou šanci. Ne tak v situaci, kdy se „modří“ potýkají s krizí důvěry a začínají se porozhlížet po nových voličích.

„Je schopná a odvážná“

Největší slabinou Mordauntové je, že se pod její kandidaturu dosud nepodepsaly prakticky žádné těžké váhy Konzervativní strany. Jinými slovy ti, kdo v posledních letech zemi řídili, podpořili téměř bez výjimky jiné kandidáty, zejména Sunaka s Trussovou.

Jedna výjimka z pravidla ale přece jen existuje. Je jí bývalý ministr pro brexit David Davis, který je znám jako první člen kabinetu, jenž rezignoval z vlády Theresy Mayové a spustil tak malou konzervativní revoluci. Na jejím konci byl premiérčin pád v květnu 2019.

Penny Mordauntová

„(Mordauntová) je schopná a odvážná,“ řekl Davis v pátek na podcastu oblíbeného pravicového komentátora Christophera Hopea. Připomněl přínos Mordauntové mimo jiné právě v debatách okolo brexitu a ocenil její lídrovské schopnosti. Dovolil si dokonce ocenění v konzervativních kruzích ze všech největší, a sice přirovnání k Margaret Thatcherové – legendární ministerské předsedkyni 80. let 20. století známé jako „železná dáma“.

Mordauntová to nebude mít vůbec jednoduché a je pravděpodobné, že o druhé místo toryovského pelotonu svede souboj s Liz Trussovou. Pokud by se jí však podařilo probojovat se do finálního duelu, měla by pak už celou věc ve svých rukou. Na rozdíl od úvodních kol totiž mezi dvěma nejsilnějšími kandidáty bude rozhodovat celá členská základna Konzervativní strany, nikoli pouze poslanci. Na to, aby oslovila co nejvíc z dvouset tisíc konzervativců, má přitom Mordauntová šarmu dost.