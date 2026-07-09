Prezidenta nechte být. Tisíce Maďarů vyšly do ulic, protest podpořil Orbán

Nový maďarský premiér Péter Magyar, který v dubnových parlamentních volbách drtivě porazil Viktora Orbána a ukončil jeho šestnáctileté působení u moci, podnikl kroky k rozbití toho, co označuje za Orbánovu „mafii“. Odvolal řadu jmenovaných představitelů a šéfů institucí, kteří podle něj napomáhali fungování Orbánova autokratického režimu.
Ústavní dodatek, o kterém se bude hlasovat příští týden, by ukončil funkční období prezidenta Tamáse Sulyoka. Současně by omezil počet mandátů poslanců, zavedl reformy soudnictví a zřídil nový orgán pověřený odhalováním údajných finančních přehmatů Orbánovy vlády.
Orbán a jeho strana Fidesz, kteří byli dlouho kritizováni za demontáž maďarských demokratických institucí během působení u moci, však prohlásili, že krok k Sulyokově odstranění je útokem na právní stát a demokratické normy a prvním krokem k diktatuře.
Krisztina Nemerkényiová, jedna z demonstrantek, řekla, že protest se netýkal Sulyokovy osoby, ale prezidentského úřadu. „Nejde o to, zda je Tamás Sulyok populární, nebo ne, ale že je to v demokracii prostě nepřijatelné,“ řekla.
Magyar argumentoval, že Sulyok nedostál své roli hlavy státu, protože se nepostavil proti antidemokratickým krokům Orbánovy vlády. Během volební kampaně opakovaně slíbil, že Sulyoka odvolá. Dvoutřetinovou většinu své strany v parlamentu interpretuje jako jasný mandát od voličů k naplnění tohoto slibu.
Ačkoli role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, anebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal. To vyvolalo obavy mezi příznivci nové vlády, že Sulyok, zvolený v parlamentu za Orbánovy éry, by mohl tuto pravomoc zneužít k maření plánů nové vlády.
Orbán se nezúčastnil
Orbán protest nazvaný „Stop tyranii“ propagoval na sociálních sítích, ale nezúčastnil se ho. Jeho strana Fidesz, která demonstraci zorganizovala, se od dubna potýká s následky drtivé porážky ve volbách.
Poslanec János Pócs na demonstraci řekl, že Fidesz sice schválil mnoho ústavních dodatků. Strana od roku 2011, kdy sama sepsala základní zákon, prosadila celkem 15 jeho změn. Podle Pócse však byly všechny přijaty „v zájmu země, aby ji ochránily, nikoliv kvůli diktatuře“, uvedla agentura AP.
Po nástupu do úřadu se nová maďarská vláda rychle pustila do plnění dalších volebních slibů. Pozastavila zpravodajství maďarské veřejnoprávní televize a rozhlasu, které podle premiéra Pétera Magyara sloužily Orbánově straně jako „továrna na propagandu“.
Kabinet také zavedl nejvýše osmileté funkční období premiérů a odvolal vedoucí představitele bezpečnostních a zpravodajských služeb, kteří působili za vlády Viktora Orbána. Zároveň se mu podařilo uvolnit 16,4 miliardy eur (zhruba 398 miliard korun) z fondů Evropské unie pro Maďarsko díky rychlému zavedení reforem, které měly napravit úpadek demokracie za Orbánovy vlády.